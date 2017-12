Retornó Ariel Isaías, conocido cantante radicado en Bolivia

Sin duda alguna, los artistas del norte y más precisamente los folcloristas salteños, conforman una extensa parte del patrimonio cultural de nuestro país. A diario surgen nuevos valores que parecieran reproducirse de forma infinita buscando llegar a los grandes escenarios y concretando así sus sueños. El sacrificio es grande pero a la larga el esfuerzo valdrá la pena.

Ariel Isaías tiene 36 años. Nació y se crió en la ciudad rosarina hasta los 18 años, cuando emprendió un rumbo lejano intentando poder consagrarse por medio de la música. Hace un par de años está radicado en la Paz, Bolivia, y poco a poco va ganándose el respeto y la admiración de aquel país. En diálogo conEl Tribuno, tras un fugaz paso por la tierra que lo vio nacer, contó las sensaciones de poder volver aunque sea por unos días.

Orgullo de ser rosarino

"Soy un artista rosarino y con orgullo puedo decirlo. Siempre busqué poder vivir de la música y por eso emprendí un rumbo desde muy joven. En Bolivia me fui ganando un lugar, empezando a tocar en peñas, restaurantes y fiestas privadas. Actualmente soy músico de la embajada argentina y cerré el año tocando en un teatro apoyado por la Alcaldía de La Paz. En las fechas importantes de nuestro país siempre hacemos algún show", expresó el cantautor.

Isaías comenzó a dedicarse a la música a los 14 años y un tiempo después conformó el grupo Los Navarro, integrado también por su padre Jorge y su hermano Ramiro.

Buscando su destino

A los 18 se fue a Buenos Aires buscando alguna puerta que le permitiera expandirse un poco más y evolucionar en su formación. Así recorrió casi todo el país, incluso la Antártida, no solamente para bases argentinas sino también para Brasil, Perú, Estados Unidos, Inglaterra y Japón.

Publicó tres discos: Sin mirar atrás, De Salta al país y el último que salió en junio de este año denominado El empujón de Dios. "Ahora estoy grabando mi cuarto material pero con todas canciones de autoría propia. Hice tres dedicadas a Rosario de la Frontera, lugar que tantas alegrías me dio, entre ellas una que se llama Cuando Regreso. Componer canciones propias es algo único. Son testimonios, historias que me van pasando, en su mayoría románticas o cuando regreso al pago. Cuando viajo por lugares también es una inspiración. A Bolivia le compuse una canción llamada Lunita Bolivia donde voy describiendo los distintos lugares de ese país", agregó.

Cálido recibimiento

Ariel reconoce la cálida bienvenida que le da su pueblo cada vez que le toca regresar. "Estuvimos tocando el jueves en una peña y el cariño de la gente siempre está presente. Estoy orgulloso de representar a mi tierra y allá me conocen como El Salteño. La idea mía es poder algún día volver, pero quiero seguir cumpliendo mi sueño de poder viajar por el mundo llevando mi música. Agradecerle a los medios que siempre me han apuntalado en mi carrera, a mi familia, especialmente a mi hermano Ramiro, que siempre me ha apoyado y seguimos juntos", finalizó.

