Once pasos para la gloria: cómo seguirá el camino de Gimnasia en el octogonal

Una nueva historia comienza para Gimnasia y será el octogonal del Federal A, el camino más estrecho en la búsqueda del primer ascenso a la B Nacional, el que integrará junto a los tres restantes clasificados de su grupo y a los cuatro mejores de la Zona 3.

Aún solo resta un partido por jugarse en la Zona 4 con incidencia directa en las ubicaciones finales y es el postergado entre Chaco For Ever y Crucero del Norte, que aún no tiene fecha definida, pero cuyo resultado será puramente anecdótico para el albo, ya que el equipo de Riggio terminará tercero si ganan los chaqueños o si se produce un empate; y finalizará cuarto en caso que venzan los misioneros. De todas formas, Gimnasia ya no tiene chances de ser segundo, por lo que no gozará del hándicap de tener cuatro partidos de local y tres de visitante en el octogonal.

En definitiva, el albo comenzará a jugar el octogonal desde el 4 de febrero junto a Sarmiento de Resistencia, Chaco For Ever, Crucero, más Central Córdoba de Santiago del Estero y Sportivo Belgrano de San Francisco. Los otros dos rivales del reducido se conocerán hoy, con la disputa de la última fecha de la Zona 3. Tienen chances de ser contrincantes del millonario Defensores de Villa Ramallo, Douglas Haig (ambos con 25 unidades), Gimnasia y Esgrima de Entre Ríos (24) y Unión Sunchales (23).

Cabe recordar que, paralelamente, se jugará la Zona A del octogonal, entre los primeros cuatro clasificados de las zonas 1 y 2. Los octogonales se jugarán con el sistema todos contra todos, a siete fechas, por suma de puntos. Y los dos primeros de cada zona, más el mejor tercero, jugarán el pentagonal final por el primer ascenso a la B Nacional.



La limpieza

El defensor Juan José Barreña y el volante Miguel Alba -foto-, quienes nunca pudieron jugar ni recuperarse de sendas lesiones, rescindieron sus vínculos. Hoy o mañana seguirían el mismo camino un centrodelantero y un mediapunta.

Vacaciones breves

Por decisión del plantel y el cuerpo técnico, Gimnasia retornará a los trabajos, de cara a la Copa Argentina 2018 y al octogonal, el 27 de diciembre. “Volveremos antes. El grupo lo quiere hacer, queremos sacar esos días de ventaja”, dijo Riggio.