Las diez claves para volver progresivamente al peso ideal durante el posparto 

El embarazo es una auténtica revolución para el cuerpo. Son meses y meses de ver crecer y crecer la panza. Sí, muy emocionante, pero también nos preocupa saber cómo será el proceso de volver a nuestra condición anterior.

En ese sentido, el psicoterapeuta Máximo Ravenna, uno de los más importantes referentes en materia de nutrición, hace algunas advertencias al respecto: “Está perfecto que la reciente mamá quiera volver a su peso normal, habla de una buena decisión respecto de su salud. Pero en este caso en especial, el de una mujer en su posparto, también le diría que lo tome con calma”.

El director del médico del centro terapéutico que lleva su nombre añadió que “es un momento especial de la vida de la mujer, viene de muchos meses de cambios en su cuerpo, sí, pero sobre todo en su vida en general. Para el organismo, un embarazo implica un gran esfuerzo y luego del parto, si bien ya no carga con la panza, hay otra vida, la del bebé, que en gran medida depende de ella. Por lo tanto, es fundamental que se cuide y se resguarde, pero sin presiones, propias o ajenas. En ese sentido, la correcta alimentación va a ser un gran aliado para reponer las energías que su nueva situación le demande y, de paso, para recuperar su peso habitual”.

Las claves

A una mujer que está atravesando su posparto, Ravenna le da claves para volver a su peso ideal.

Él sugiere:

1) Respetar las cuatro comidas diarias. Es la mejor manera de asegurarse de no estar picoteando ni “compensando” por accesos de hambre y ansiedad.

2) Controlar cantidades y porciones. Por ejemplo, no repetir el plato.

3) Consumir lácteos. Son básicos en cualquier plan alimentario, pero sobre todo en el de una madre reciente que amamanta. Por un lado, es fundamental el aporte de líquido, que es un 97% de agua. Por el otro, están los nutrientes que aportan proteínas de alto valor biológico y minerales fundamentales, como el calcio. De todos modos, siempre hay que tener en cuenta el estado nutricional de la reciente mamá. Al respecto, el profesional remarca lo siguiente: “Pueden ser enteros o descremados, el aporte de grasa no es significativo y, por otra parte, se están reviendo algunos conceptos respecto a las grasas, no vale la pena detenerse en eso”.

4) Ingerir bastante líquido. Sobre todo agua, para favorecer la producción de leche.

5) Evitar el café y el alcohol. Puede pasar alguna sustancia nociva de estas bebidas a la leche materna.

6) Elegir carnes magras. Pollo sin piel, pescados de agua frías y de mar y carnes rojas bien desgrasadas que son importantes por el aporte de hierro, ya que muchas veces el embarazo se cursa con anemia.

7) Comer huevo (se puede uno por día), quesos, frutas y verduras. Estas dos últimas son el mejor aporte de vitaminas, minerales y fibra con escaso aporte calórico. Las frutas enlatadas deberían ser una excepción, porque el almíbar supone un aporte extra de azúcar.

8) Sumar cereales y legumbres. Notables fuentes de energía y nutrición, aunque deben comerse con moderación, por su aporte calórico.

9) Evitar los alimentos procesados. Preferir siempre los productos frescos.

10) Moderar o eliminar el consumo de harinas refinadas. Privilegiar los productos integrales.

Ingerir bastante líquido. Sobre todo agua, para favorecer la producción de leche. Evitar el café y el alcohol. Puede pasar alguna sustancia nociva de estas bebidas a la leche materna. Elegir carnes magras. Pollo sin piel, pescados de agua frías y de mar y carnes rojas bien desgrasadas que son importantes por el aporte de hierro, ya que a veces el embarazo se cursa con anemia. Consumir lácteos. Son básicos en cualquier plan alimentario, pero sobre todo en el de una madre reciente que amamanta. Por un lado, es fundamental el aporte de líquido. Por otro, están los nutrientes.

Alerta: fin de año

En las cenas y almuerzos de Navidad y Año Nuevo aconsejan a las mujeres en puerperio no llegar a los eventos con hambre. Este es uno de los errores más frecuentes. Al saber que se tiene una reunión en la que se va a comer un poco de más y distinto a lo habitual, algunas optan por “compensar” en el día y comer menos. Esto solo logra que se llegue con más hambre, así que lo ideal es hacer todas las ingestas del día con alimentos livianos, altos en fibra y de baja densidad calórica. Por ejemplo, optar por proteínas magras, vegetales, frutas, yogures e hidratos de carbono integrales. También aconsejan refrescarse con bebidas libres de azúcar y alcohol, sobre todo si la noche es larga. Por último, intentar sacar el foco constante en la comida como festejo: se puede celebrar de muchas otras maneras.



Fuente Para Ti