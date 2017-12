Para Riggio fue "el premio al gran esfuerzo" y Motta remarcó las adversidades

El DT de Gimnasia y Tiro se mostró orgulloso por el esfuerzo de sus dirigidos tras la clasificación al octogonal. En Misiones, y en diálogo con la señal Salta Fútbol, el Tano hizo un balance recordando las dificultades sorteadas. Le atribuyó al cuerpo técnico y a sus futbolistas el logro obtenido, pero también al “trabajo inicial” (de Duilio Botella).

“Hubiera sido muy difícil para todos si no clasificábamos. Estoy agradecido a todos los que hicieron al esfuerzo. Ahora esperamos hacer el mejor torneo posible y, por qué no, ilusionarnos con algo más importante. La clave fue el esfuerzo que se hizo. Tuvimos 65 días de trabajo y paramos solamente un día. Fue una lucha diaria. Hoy el plantel tuvo su premio”, ponderó el Tano, para luego recordar algunos contratiempos en el camino y apuntarle al duro octogonal que se viene. “El año que viene recuperaremos a los que no pudieron tener continuidad por las lesiones. Este plantel a principios de temporada tuvo un partido con Boca, por eso y por las lesiones no pudo trabajar en plenitud. Quiero destacar el trabajo con el que arrancó Gimnasia y el que hicimos nosotros después, por eso llegamos vivos a la última fecha para clasificar. Estoy agradecido”, cerró.

Motta, sin cassette

El referente de Gimnasia también hizo hincapié en lo que le costó al grupo encaminarse al objetivo que concretó, en diálogo con la señal televisiva satelital. “Se cumplió el objetivo. Tuvimos un millón de sobresaltos en el medio, muchos lesionados. Nunca los técnicos pudieron poner el equipo que quisieron en cancha. Y sin embargo este equipo sacó el alma, el temple. Perdimos tres partidos de 18, era muy injusto si no clasificábamos. Perdimos el miércoles un partido increíble. Vinimos y pusimos los huevos acá ante un rival difícil. Fuimos protagonistas, conseguimos la clasificación, ahora a disfrutar con la familia, porque pasamos un semestre durísimo”, expresó Motta, para ahondar: “Estoy completamente convencido de que estuvimos en la zona más dura, por rivales de historia, de jerarquía. Pusimos a Gimnasia en el lugar donde se merece. Y es merecido totalmente”.