Wanchope Ábila se entrenó por primera vez en Casa Amarilla

El delantero Ramón Ábila, quien se recupera de un desgarro en el aductor izquierdo, se presentó en Casa Amarilla para continuar con su rehabilitación ya como jugador de Boca Juniors, club que informó oficialmente que la lesión de Paolo Goltz es un desgarro leve que no le impedirá comenzar al pretemporada el 2 de enero junto con sus compañeros.

Goltz salió lesionado a los 13 minutos del primer tiempo (fue reemplazado por Santiago Vergini) en el partido que Boca le ganó anoche a Estudiantes de La Plata por 1-0, de visitante en el estadio de Quilmes, con gol del colombiano Wilmar Barrios.

Según el parte médico del club xeneize, Goltz tienen un desgarro en grado 1 en el músculo isquiotibial izquierdo. Se trata de una lesión leve que no le impedirá comenzar la pretemporada el 2 de enero junto con sus compañeros.

También estuvieron esta mañana en Casa Amarilla los futbolistas Leonardo Jara y Fernando Gago.

Jara trabaja para recuperarse de un desgarro y se estima que estará en condiciones de volver a trabajar con todo el grupo a fines de enero, por lo cual se perderá la pretemporada, mientras que Gago estará para volver en marzo o abril, tras la rotura de ligamentos en su rodilla derecha.

Wanchope Ábila, quien en nueve partidos disputados con la camiseta de Huracán en el actual torneo de Primera División marcó 4 goles, se hizo presente en el complejo Pedro Pompillio para juntarse con el cuerpo médico y entrenarse por primera vez como jugador del club xeneize.

El delantero cordobés, ex Instituto, se entrenará en Boca hasta el 22 de diciembre y después tendrá vacaciones, para reincorporarse el 2 de enero y comenzar la pretemporada junto con sus nuevos compañeros, que fueron licenciados por el técnico Guillermo Barros Schelotto tras la victoria sobre el ‘Pincha‘.

Boca compró el pase del goleador cordobés a Cruzeiro de Brasil a mitad de año, pero lo cedió a préstamo seis meses para que cumpliera su segundo ciclo en el Globo.

Wanchope Ábila se lesionó en el partido ante Vélez Sársfield, por la novena fecha, el 20 de noviembre, un día después de que el goleador de Boca, Darío Benedetto, sufriera una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

De esta manera, Wanchope será el primer refuerzo boquense para un 2018 en el que el club de la Ribera volverá a jugar la Copa Libertadores y tendrá la difícil misión de ganarse un lugar en la preferencia del Mellizo Guillermo para reemplazar a Benedetto.