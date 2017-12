Central Norte y Racing (C), en una final con visitantes en duda

La cuenta regresiva por la gran final de ida comenzó para Central Norte, tanto para jugadores y cuerpo técnico, como también para los hinchas.

Justamente el pueblo azabache está a la expectativa de lo que analizan en Córdoba, de jugar o no con público visitante este sábado, posiblemente a las 19, en el estadio Miguel Sancho de Racing de Córdoba.

Desde Nueva Italia avisaron de antemano que si no permiten público visitante en el partido revancha que se jugará en Salta, en La Docta no permitirán el ingreso de los cuervos para la final de ida.

Incluso el mismo presidente de Racing, Gustavo Rubin, le comentó a El Tribuno, que todo dependerá de lo que decidan sus pares de Central Norte.

“Nosotros queremos que se respete el 30% de público visitante que establece el reglamento para el partido de vuelta. Sino jugaremos la ida solo con nuestro público”, manifestó el titular de la academia cordobesa, quien además remarcó su deseo de contar con público visitante: “Estaría encantado de que venga gente desde Salta le va a poner un lindo marco a la final pero nosotros también queremos estar allá y tener el apoyo de nuestra hinchada. Esperaremos que resuelven desde la dirigencia de Central Norte”.

Lo que también pretende la gente de Racing de Córdoba es que el cuervo cambie su localía al estadio Martearena pero la dirigencia de Central Norte ya dejó en claro que la final de vuelta se juega en el estadio Dr. Luis Güemes, donde el cuervo tiene cien por ciento de efectividad.

De todas maneras, anoche se reunieron los dirigentes azabaches para determinar si permitirán público visitante en barrio norte con todo lo que implica jugar una instancia decisiva con visitantes ya que desde “la vuelta a casa”, el 2 de octubre del año pasado, Central Norte jugó únicamente con su hinchada.

Cabe destacar que durante los últimos partidos que Racing jugó como local recibió público visitante, los que fueron ubicados en un sector de la platea con capacidad para quinientos hinchas. Pero se espera que, si permiten la presencia de los simpatizantes salteños en esta primera final, se asigne un sectar más amplio ante la gran cantidad de gente que Central (incluso en Córdoba hay una filial del cuervo) llevará hasta Nueva Italia.

Todo esto quedará definido entre hoy y mañana cuando la dirigencia de Central resuelva el tema para la revancha, mientras se aguarda, además, la autorización de la Policía de Córdoba.

Rubin: “Central es un espejo para nosotros”

Hace tres años que el contador Marcelo Rubin es el interventor de Racing de Córdoba que, por historia, tiene la misma obligación que Central Norte de lograr el tan ansiado ascenso al Federal A.

“Siempre trabajamos para poder salir del Federal B, siempre con la mente en positivo. Todo es difícil en este campeonato, pero se demostró que tenemos las armas necesarias para lograr el objetivo”, sostuvo Rubin, quien también se refirió al cuervo. “Es un club muy importante, Central es un espejo para nosotros. Es una institución que tiene mucha historia y las mismas obligaciones que nosotros de ascender”.

En el 2013, la academia cordobesa perdió por penales con Alumni de Villa María y descendió al Federal B. Y al igual que el cuervo, tuvo varios fracasos a la hora de volver al Federal A. “Nos costó mucho llegar a esta instancia, pero tengo confianza en el plantel”.

El titular también remarcó la vida social de su club. “Si bien se pondera el fútbol, tenemos una escuela con 700 alumnos”.