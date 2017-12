Se completó la nueva conformación del Deliberante local

En una reapertura de la última sesión ordinaria llevada a cabo por el Concejo Deliberante de la ciudad de Gral. Güemes, se procedió a la toma de juramento a los nuevos concejales que fueron elegidos por el voto popular de las elecciones del pasado mes de octubre.

En la ciudad cabecera del Valle de Siancas se dio la particularidad de que ninguno de ellos fue reelegido, lo que da una idea cabal de la consideración que lograron entre los vecinos los miembros salientes del Concejo Deliberante.

El acto de toma de posesión se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural 13 de Febrero y contó con la presencia de autoridades municipales y legislativas.

La sesión se vio impregnada de la falta de preparación de los ediles para llevar adelante el desarrollo de una reunión de acuerdo al protocolo de la Carta Orgánica.

Esta actitud de desidia de los encargados del cuerpo causó indignación entre los vecinos presentes que, conocedores de la situación, dijeron sentir vergenza por sus representantes.

No obstante se tomaron los correspondientes juramentos, primero en forma individual a cada edil y luego a la terna de autoridades que conformarán la presidencia hasta la reapertura de las sesiones que tendrá lugar en el mes de abril, donde se deberá votar nuevamente por una nueva terna o ratificar la que hasta ese momento estará en funciones.

Una vez completada la jura, incluyendo al secretario rentado, el concejal Mario Suárez solicitó el llamado a una sesión extraordinaria para una revisión y corrección del presupuesto 2018 que fuera aprobado por el Concejo anterior.

Voto en contra

Esta moción fue puesta a consideración del cuerpo y tuvo un fallo de 5 votos en contra y 4 a favor.

"Creo que hay modificaciones que se deben realizar al presupuesto, a nosotros como autoridades legislativas solo nos asignaron una partida de 2.000 por mes que no alcanza para nada, también tenemos asignados para asistencia crítica una suma de 600.000 pesos, cuando hay partidas asignadas a cosas menos importantes que la superan ampliamente, dudo que esa promesa de revisarlo más adelante se vaya a cumplir", dijo el edil.

Sobre seguro

Sobre este mismo tema la concejal Estela Maris Pérez, quien votó por la negativa, explicó: "No podemos realizar modificaciones si no sabemos qué va a pasar en Provincia y Nación, ellos aún no aprobaron su presupuesto, nosotros vamos a revisar algunos ítems pero no creo que ahora sea el momento".

Los que asumieron son: Mario Suárez, por Partido de la Victoria; Nora Ayud, por la UCR; Delia Silisque, por Unión Victoria Popular; Liliana Santillán, por el Frente Municipal; por lo que se pudo apreciar en esta primera sesión se podría decir que serán el bloque opositor. Mientras que los ediles Sergio Salvatierra, Estela Maris Pérez y Diego Corbo ingresaron por el Frente Plural y Lorena Vega y Hugo Cisneros por el PJ, estos cinco ediles formarían parte del bloque oficialista.