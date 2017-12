Volcó un ómnibus y en la tragedia murió una maestra

Una nueva tragedia sobre la ruta nacional 9 se registró en la madruga de ayer.

Ocurrió alrededor de las 3.30 cuando un colectivo de la empresa Jama Bus que transportada 47 pasajeros había partido desde la capital jujeña con destino a La Quiaca volcó en el sector conocido como La Hoyada, un kilómetro antes de Pumahuasi.

En el lugar falleció la docente Hortensia Villatarco (57), que se desempeñada en una escuela de la localidad de El Angosto, departamento Santa Catalina. Según información de fuentes cercanas a la investigación, la mujer no falleció por heridas causadas en el siniestro, sino cuando se encontraba socorriendo a los heridos tuvo una descompensación y murió de un paro cardiorrespiratorio.

Precisamente la mayoría de los pasajeros son docentes y cumplen funciones en distintas escuelas rurales del departamento antes mencionado y otros en establecimientos del ejido urbano quiaqueño. Por otra parte, quedaron internados en el hospital Jorge Uro 20 mujeres, entre ellas una embarazada y seis hombres, todos de profesión docente con heridas de distinta consideración. Asimismo, en los pasillos del hospital podía observarse a los heridos con lesiones menores comunicándose con sus familiares para tranquilizarlos o esperando a ser atendidos en la guardia.

Al momento del accidente personal del SAME y del cuartel octavo de Bomberos arribaron al lugar alertados por ocasionales automovilistas. Pasajeros relataron a El Tribuno de Jujuy que "todo fue un caos en plena oscuridad, casi todos dormían, fue muy difícil salir de allí, nos socorrimos entre todos hasta que llegaron las ambulancias".

"Me siento mal gringo"

También se pudo saber que en el horario señalado oyeron gritar al conductor "me siento mal gringo no veo bien, gringo estoy mal", el guarda no oyó los gritos del conductor porque estaba dormido. Siempre por el relato de pasajeros, fue en ese momento que el colectivo comenzó a zigzaguear hasta que mordió la banquina y volcó quedando a un costado de la cinta asfáltica.

La directora del nosocomio quiaqueño Fernanda Elías confirmó que el chofer fue atendido en la guardia por problemas de salud y que no presentaba aliento etílico.

Igualmente el comisario Luis Chambilla, jefe de la UR5, señalo que "todo es materia de investigación, estamos recabando los testimonios para establecer las reales causas del accidente", sostuvo. La mayoría de los pasajeros eran docentes de escuelas y colegios rurales de la provincia de Jujuy.

Buena respuesta en la emergencia

El sistema de emergencia trasladó cuatro ambulancias desde La Quiaca y Abra Pampa hasta el lugar del siniestro y posteriormente al hospital cabecera del área programática XXI.

Dos heridos tuvieron que ser trasladados hasta el hospital Pablo Soria de la capital, debido a la gravedad de las lesiones; también se brindó asistencia psicológica a los ocupantes del ómnibus.

A pesar de la magnitud del accidente el hospital fronterizo atendió a todos los heridos según la prioridad, dando una buena respuesta ante situaciones de emergencia.

Fue una madrugada de horror donde los profesionales de la salud respondieron con creces.

Además, arribó hasta La Quiaca la ministra de Educación, Isolda Calsina, quien visitó a los heridos y dijo:“Es un momento difícil, varios fueron dados de altas y están regresando con sus familias, no van a trabajar hasta que se repongan totalmente, lamentamos el fallecimiento de Villatarco” señaló.