Gabriela Cerrano: “El fallo es un duro golpe al gobierno de Urtubey”

La exlegisladora señaló que los fallos de la Corte “son de cumplimento inmediato” por lo que las modificaciones tendrían que empezar a cumplirse el próximo año y que no ocurra lo mismo que con el tema del aborto no punible que no se cumple”.