Gallardo quiere 4 refuerzos y que no haya ventas para 2018

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, tiene en mente mantener el actual plantel, sumar cuatro refuerzos y recuperar a los jugadores que no estuvieron en el semestre por lesiones y suspensiones de cara a las competencias de 2018.

En las charlas que ya se iniciaron con los dirigentes, el Muñeco -quien esperará hasta el lunes próximo para hacerlas formales, cuando ya haya nuevo presidente- pedirá que se inicien gestiones por un delantero de área y otro por afuera; por un volante de contención y otro por la derecha.

“Nosotros trajimos a (Ignacio) Scocco porque sabíamos que se iba Driussi, pero lo de (Lucas) Alario no pudo resolverse y es el jugador que tenemos que reemplazar en este mercado de pases”, confiaron desde el cuerpo técnico millonario.

En cuanto al otro jugador ofensivo, están buscando uno de las características de Rodrigo Mora, que si bien iniciará una pretemporada liviana, por ahora no hay fecha para saber cuándo regresará a las canchas. Para Gallardo, es un puesto que no pudo cubrir cuando se lesionó el atacante uruguayo.

Los otros dos jugadores a incorporar en la zona media son un volante central para que tenga recambio Leonardo Ponzio -el sueño de muchos es repatriar a Javier Mascherano- y el otro apuntado es un volante por derecha, que ya buscaron en su momento con Walter Montoya, hoy sin lugar en el Sevilla.

Por el lado del plantel actual, el Muñeco va a recuperar dos jugadores que fueron claves en su momento como Lucas Martínez Quarta, quien si vuelve bien será titular en una defensa que sufrió muchos problemas; y Camilo Mayada, quien antes de la sanción estaba jugando seguido y en buen nivel.

Otro jugador que buscan poner a punto para que pueda tener su chance es Luciano Lollo, quien desde su llegada hace un año y medio sufrió dos operaciones y recién esta pretemporada va a trabajar con intensidad para poder ser uno de los zagueros centrales que tenga a mano el entrenador.

Asimismo, se espera que luego de las vacaciones se resuelva el tema de Augusto Batalla, quien quedó como tercer arquero del equipo y la dirigencia ve con buenos ojos que pueda ser cedido a préstamo para tener continuidad en otro equipo y volver en el futuro.

En este mismo camino están otros jugadores profesionales del plantel que pueden ser cedidos a préstamo para poder lograr que no pierdan continuidad en primera, como Tomás Andrade, Alexis Barboza, Exequiel Palacios y Matías Moya.

Por último y en el rubro ventas, el mercado no parece que sea muy movido luego de las salidas millonarias de Driussi y Alario a mitad de año. El único sondeo que hay es para que Jonatan Maidana vaya a jugar al fútbol de los Estados Unidos.

Con este panorama, el plantel tendrá vacaciones hasta el 3 de enero y luego viajará a Miami para realizar la pretemporada hasta el 17 de ese mes, cuando regrese a Buenos Aires para la etapa final que incluye un amistoso de verano ante Boca, que por ahora no tiene sede ni fecha.

La idea de Gallardo es jugar dos amistosos más en la estadía en Miami para aprovechar que algunos equipos están allí. Ya se confirmó uno ante América de Cali y se espera por otro más ante alguno de los equipos locales de la liga norteamericana.

En la Superliga del fútbol argentino, que se reanudará en el último fin de semana de enero, River está en la 16ta. posición, con 15 puntos, la mitad de los que suma Boca, líder del campeonato con 30 unidades.