Los hinchas del rojo coparon Brasil

Cientos de hinchas de Independiente viajaron a Río de Janeiro sin entradas. Esperanzados con que Flamengo a último momento ceda algunas localidades extra a las cuatro mil que ya se vendieron, decidieron arriesgarse. Pero, por lo bajo, la realidad apunta para otro lado: por el momento la institución brasileña no tiene pensado entregarle más tickets a los visitantes.

Este video subió@BlancoDommia su IG, increíble la cantidad de hinchas de#Independienteque hay en Brasil (Con y sin entradas). La ilusión bien arriba. Río se tiñe de rojo para una gran final. Fantasía pura el presente del equipo de Ariel Holan. El Maracaná los espera.pic.twitter.com/gk3A4bGMcn — Nicolás Pablo Coco (@npcoco7)12 de diciembre de 2017

Durante toda la mañana y parte del mediodía decenas de simpatizantes del Rojo se acercaron al hotel en el que se hospeda el plantel que conduce Ariel Holan. La mayoría fue para tratar de conseguir entradas. Muchos están preocupados por lo que pueda pasar: si no pueden entrar al sector del Rojo, varios ya están decididos a comprar sus lugares entre el público local a cambio de unos 300 dólares. A esta altura, parece ser la única alternativa para los hinchas que vinieron sin boletos.

LOS HINCHAS DEL ROJO INVADEN RÍO DE JANEIRO#SudamericanaxFOX- Los fanáticos del Rojo ya palpitan la gran final ante Flamengo.pic.twitter.com/Co8zcs8ykk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg)12 de diciembre de 2017

La Cancillería Argentina, a través de su página oficial de Facebook, advirtió este martes a los hinchas de Independiente que sólo viajen si tienen entradas para el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana ante Flamengo, que se jugará mañana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

"Se sugiere a todos los argentinos que viajen a Río de Janeiro con la intención de asistir al partido Independiente vs. Flamengo, que viajen con las entradas compradas previamente", remarcó el mensaje publicado por Cancillería.

"La compra de entradas por medios no oficiales no es segura y se advierte que ni el Consulado Argentino en Rio de Janeiro ni la Embajada Argentina ante Brasil pueden gestionar la adquisición de entradas o el ingreso al estadio", añadió.

"La Cancillería, así como nuestras Representaciones en Brasil desalientan fuertemente la asistencia al estadio Maracaná sin entradas ya que ello supone un riesgo a la seguridad personal", concluyó el comunicado publicado en la página del ente oficial.