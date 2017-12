Una temporada inolvidable para el chiquilín Pfister

Quienes lo conocen y lo ven correr no dudan en decir que es el “futuroKevin Benavides”. Pero a sus ocho años Enrique Pfister construye su propio camino con desafíos en diferentes latitudes. La temporada 2017 lo vio correr en Salta, también en distintos puntos del país y recientemente en Estados Unidos, donde la experiencia vivida “le abrió la cabeza” para seguir apuntando alto y a fondo.

Con mucho orgullo Enrique le cuentaEl Tribunoque ganó todas las carreras que disputó en el Campeonato Argentino de Motocross y terminó siendo el campeón de la categoría minicross B. Lo hizo aun dando la ventaja de no haber disputado la primera fecha, ya que por una confusión fue inscripto en una categoría superior a la de su edad.

Ni bien alcanzó el título argentino armó los bolsos junto a su familia para viajar a competir por primer vez en Estados Unidos. Con mucho esfuerzo y casi sin descanso se subió a la moto de 50cc para disputar las clasificaciones en los Winter Olympics Mini O’S en Ganesville, Florida. De las dos pruebas clasificatorias que disputó, en una pudo avanzar a la final y en la otra le faltó muy poco para meterse nuevamente entre los finalistas.

De 120 pilotos que largaron la clasificación solo cuarenta accedieron a la final. El salteño no se achicó frente al desconocimiento del circuito (aspecto vital en cualquier carrera) y logró estar entre los mejores. Una vez conocido el trazado de competencia las mejoras fueron evidentes puesto que de la primera clasificación a la siguiente Enrique mejoró en un minuto su tiempo.

El resultado estuvo a la altura de lo que hizo todo el año, no solo en motocross sino también en enduro. “La pista con respecto a lo que se corre en Argentina tiene muchas diferencias. Aquí hay muy pocas y en Estados Unidos hay una banda, muchísimas. La moto anduvo muy bien, me adapté rápido”, contó Enrique, todavía vibrando por esa semana de competencia única en Ganesville.

Con la sensación de haber vivido una experiencia inolvidable y enriquecedora, Pfister ya tiene la cabeza puesta en volver a competir en el Argentino de Motocross sin descuidar el enduro, su otra pasión. En el certamen nacional será el defensor del título que ganó el pasado 18 de noviembre en San Luis. Será difícil pero no imposible para este salteño volver a ganar todas las carreras con el objetivo de situarse nuevamente en lo más alto del minicross argentino.

Ya no le quedan más carreras en el año, llegó el tiempo de las vacaciones y ganas de correr no le faltan. Para el 2018 ya piensa en una buena pretemporada y poner el acelerador a fondo hasta volver a ser campeón en motocross o enduro.

La familia, la hinchada constante

Con muy poco conocimientos del motocross y el enduro, la familia de Enrique Pfister se subió a la pasión que mostraba el pequeño para acompañarlo en cada carrera. Corre desde los cinco y desde hace tres años ninguno, ni sus padres ni sus hermanos, se pierden una carrera.

“Por cada presentación movilizamos a toda la familia. Muchas mamás me dicen que estoy loca por dejarlo correr a tan corta edad, pero es lo que le gusta y siempre estamos con él. Estoy mucho más tranquila cuando lo veo correr”, señaló Jimena, la mamá de Enrique.

El pequeño corredor lleva el nombre de su padre, el encargado de que la moto ande de la manera correcta. Es el que se desvela trabajando en la máquina para que después su hijo pueda sumarle sus aptitudes para siempre llegar al primer puesto.

El cuadro familiar se completa con dos hermanas y el menor de la familia, que de a poco comienza a seguir los pasos de Enrique. En ellos hay mucho sacrificio y muestra de ello fueron las 22 horas en auto desde San Luis a Paraguay para viajar a Estados Unidos.

La chance de correr en Salta

Pfister podría en 2018 disputar sus primeras carreras de motocross en nuestra ciudad. Una de ellas sería la primera fecha del campeonato Regional de motocross en marzo (fecha a definir) en un circuito que se construirá en el Centro de Convenciones de Limache. A esa presentación se le podría sumar una fecha del Campeonato Argentino de motocross que junio de 2018 y el escenario sería el mismo. Los organizadores del certamen nacional ya se pusieron en contacto con sus pares salteños y la oferta está realizada. Ahora habrá que definir los detalles de su concreción.