Hernán Gullco: “A nadie se le prohíbe ejercer su religión”

“A nadie se le prohíbe ejercer su religión. Las personas que quieran educar a sus hijos de acuerdo a la religión tienen la alternativa de la enseñanza privada y tienen abiertos todos los templos”, dijo a El Tribuno Hernán Gullco, titular de ADC (Asociación por los Derechos Civiles)

El abogado y especialista en derecho constitucional se expresó de esta manera en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso que no se podrá dar más educación religiosa en el horario de clase en el sistema estatal en Salta.

“La idea es que la escuela pública tiene que ser un ámbito neutral y para eso no puede haber educación religiosa de tipo dogmático en las escuelas”, manifestó Gullco, quien desde ADC patrocinó el reclamo de las familias salteñas que consideran que la educación confesional en el ámbito pública es discriminatoria para los no católicos.

Gullco manifestó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema, que llega más de siete años después de que se inició la demanda pero sienta un precedente para otras provincia.