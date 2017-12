“Acabamos de llevar un proyecto de ley acatando lo que plantea la Corte”

El gobernadorJuan Manuel Urtubeydialogó hoy con Radio Nacional sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la enseñanza de religión en las escuelas públicas de Salta.

“La observación que plantea la Corte es que no debe estar dentro de los contenidos obligatorios. Debe darse fuera del horario de clases. En virtud de eso nosotros acabamos de llevar un proyecto de ley a la Legislatura, obviamente acatando lo que plantea la Corte”, manifestó Urtubey.

El proyecto plantea que cada alumno se quede una hora más para recibir educación religiosa. En base a esto, cada padre optará por dejar a su hijo una hora más en el establecimiento, pero ya fuera del horario escolar.

“Cuando termine el horario escolar cada uno decidirá, el que quiera asistir, asistirá y el que no quiera no lo hará”, dijo el mandatario.

Urtubey aclaró también que no es obligatoria la formación docente en religión sino que hay docentes específicos de religión que “surgen de institutos donde estudian eso y cada uno de los credos de acuerdo a la demanda que hacen los padres en cada una de las instituciones”.

Explicó también que el fiscal de Estado fue a la Corte e informó sobre cuáles eran las normas de la provincia y cuales sus fundamentos. “Nosotros informamos cuáles eran las normas de la provincia y cuáles sus fundamentes sobre todo cuando la norma objetada es un artículo de la Constitución. El fiscal de Estado tiene la obligación legal de defender a la provincia ante una demanda”.

El gobernador también remarcó que “la Constitución de la provincia jamás estableció la obligatoriedad del alumno de asistir a educación religiosa y dejó en claro que no solo se enseña catolicismo sino también otro tipo de religiones y que eso depende del lugar de la provincia en el que uno se encuentre.