La Bomba Tucumana y Melina Lezcano, eliminadas

En el arranque del programa, Marcelo presentó a la última coreografía de clásico. Melina Lezcano y Maxi Buitrago completaron el ritmo bailando fragmentos del primer acto de “El Quijote”. “Te quiero felicitar por el trabajo de todo el año, Melina. Lo que hicieron hoy me gustó, estuvo correcto”, señaló Ángel De Brito (voto secreto) a la hora de las devoluciones. “El truco final no lo vi tan de ballet, pero se nota el esfuerzo. En cada ritmo, Melina deja el alma”, valoró Carolina “Pampita” Ardohain (7). “Se complementan muy bien y lo que se vio fue bello. Fue difícil, pero a mí me gustó”, aprobó Moria Casán (8). “Noté algunas imprecisiones. Estuvo hasta ahí”, concluyó Marcelo Polino (4). Total: 19 puntos.

Cinco sentenciados

A continuación, Marcelo hizo pasar a las ocho parejas que bailaron clásico. Conocidos los votos secretos de De Brito, aseguraron su continuidad en el Bailando 2017: Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (25 + 8 = 33), Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras (24 + 8 = 32), y Federico Bal y Laurita Fernández (20 + 6 = 26).

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (26 puntos) y debieron bailar el duelo: Gladys “La Bomba Tucumana” quien tuvo un nuevo entredicho con su coach, Sabrina Sansone y Facundo Arrigoni (14 + 0 = 14), Mica Viciconte y Jorge Moliniers (15 + 5 = 20), Sol Pérez y Fernando Bertona (12 + 2 = 14), Melina Lezcano y Maxi Buitrago (19 + 6 = 25), y Flor Vigna y Gonzalo Gerber (16 + 4 = 20).

La primera pareja salvada por el jurado, por decisión dividida, fue Flor Vigna-Gonzalo Gerber. Y la segunda, también por decisión dividida, Mica Viciconte-Jorge Moliniers.

Tres por uno

Finalmente, Gladys “La Bomba Tucumana”-Facundo Arrigoni, Sol Pérez-Fernando Bertona y Melina Lezcano-Maxi Buitrago quedaron enfrentados en el duelo telefónico, donde el público decidió por el 42.86 % que Sol Pérez continúe en el certamen. De este modo, La Bomba y Melina se despidieron del Bailando 2017.