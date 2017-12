Fuerte cruce entre Sabrina Sansone y La Bomba Tucumana 

Gladys La Bomba Tucumanano tiene paz. Ahora, la cantante de cumbia se cruzó en vivo con su coach y se dijeron de todo.

El escándalo tuvo un nuevo capítulo anoche, durante la sentencia.

Luego de ser acusada de querer despedir a su coach, Sabrina Sansone, y a su bailarín, Facundo Arrigoni, Gladys salió a desmentir esa versión y trató de mentirosa a la coreógrafa.

“Si yo tengo que contar lo que he bancado y soportado de este equipo”, disparó La bomba.

“Ella dice “su” verdad y no es la verdad. Yo volví de Salta el domingo para ensayar y ella decidió no ensayar”, retrucó Sansone. “Nosotros también la hemos bancado mucho”, agregó.

“Vos el otro día nos echaste, nos dijiste muertos de hambre, que no éramos nadie sin vos, y nosotros somos personas”, lanzó la coach cansada de los dichos de la famosa.

Pero el momento cúlmine llegó cuando La Bomba disparó: “Sos mentirosa Sabrina y lo peor que tenés es que no creés en Dios y yo sí”.