La Negra Vernaci durísima con Sol Pérez

Todo comenzó ni bien arrancaba el feriado del 8 de diciembre. Sol Pérez se quejó en las redes sociales por cómo la trataron en un evento, y se encendió la mecha de una nueva polémica que llegó a oídos de Elizabeth Vernaci.

“Me contratan para hacer la conducción de un evento y al final soy como la prostituta del evento... no estaría entendiendo“, lanzó, provocando una dura respuesta de la secretaria de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), quien le exigió disculpas públicas, o que se atenga a una denuncia en el INADI.

En su programa Black & Toc por Radio con vos, La Negra analizó la situación con su clásico humor, y fue lapidaria con La Chica del Clima. “Ella iba para que la miren. Es parte del trabajo“, expresó la conductora.

Luego al leer que Sol se había quejado porque en el evento nadie la había presentado, Vernaci disparó: “Sol Pérez, bajate del poni. Dejá el culo un rato afuera. Sin culo no sos nadie, te lo digo de corazón. Te contratan para salir del pastel.

Estás todo el tiempo subiendo fotos de tu ojete, pero cuando te contratan por eso que sos ¡te enojás! No te podés enojar por lo mismo que vos vendés”, enfatizó La Negra.