El Tano Riggio tuvo un gran porcentaje de eficacia para clasificar a Gimnasia y Tiro

Gimnasia y Tiro acertó en elegir a Víctor Alfredo Riggio como DT, sería de necio no admitirlo. El Tano sacó un alto porcentaje de puntos desde que se hizo cargo del albo cuando Duilio Botella decidió dar un paso al costado. El entrenador dirigió 14 partido de la fase clasificatoria de la cual sacó el 57,3 por ciento de los puntos en juego. De ellos, el 62,5 lo hizo en el Gigante del Norte, y el 50 % fuera de la Vicente López. De los 42 puntos disputados logró alcanzar 24; 15 unidades de local, 9 de visitante.

Los números continúan siendo muy positivos para el entrenador, si observamos que en el Gigante del Norte, el arquero Mauro Leguiza mantuvo en 6 de los 8 encuentros su valla invicta. Sólo vulneraron el arco del albo Crucero del Norte, en dos oportunidades; y Chaco For Ever en 3. De local, de la mano del Tano Riggio 9 goles a favor y recibió 5.

Fuera de la Vicente López, siempre hablando de Víctor Riggio como entrenador, el albo también un porcentaje a su favor, ya que le convirtieron 6 goles y consiguió marcar 7, una eficacia que hacía mucho tiempo no se observaba en Gimnasia y Tiro, al que siempre le costaba horrores conseguir puntos fuera de su casa y mucho más convertir. Esta vez esa racha negativa fue dada vuelta con resultados depositaron al albo en la clasificación por el primer ascenso.

El trabajo del Tano Riggio se pondera aún más si tenemos en cuenta que desde que se hizo cargo perdió sólo dos encuentros, uno en el Gigante del Norte, ante Chaco For Ever, por 3 a 1; y otro de visitante, justamente ante el mismo rival, 2 a 0.

En los otros 12 encuentros que estuvo sentado en el banco de relevos siempre sacó resultados positivos.

Quizás la única “mancha” de este tercer capítulo del Tano en Gimnasia y Tiro sea los dos empates en cero ante Deportivo Mandiyú y ante Altos Hornos Zapla; y la derrota ante For Ever.

De visitante la campaña del entrenador albo es irreprochable, sólo perdió un partido, ante For Ever; pero consiguió puntos ante el líder Sarmiento en Chaco; le ganó a Guaraní Antonio Franco en Misiones; a Deportivo Mandiyú en Corrientes; y empató ante San Jorge en Tucumán; y el clásico frente a Juventud Antoniana en el estadio Padre Ernesto Maretearena.

No hay dudas que el acierto de la Comisión Directiva de Gimnasia y Tiro en apostar fuerte a Víctor Aflredo Riggio dio su resultado. Los números así lo demuestran, y es una realidad insoslayable contra la cual nadie puede ir.

En el Gigante del Norte jugó 24 puntos y sacó 15 unidades (55,5 %)

vs. Sarmiento de Chaco 1-2

vs. San Jorge de Tucumán 1-0

vs. Deportivo Mandiyú 0-0

vs. Guaraní Antonio Franco 0-0

vs. Sportivo Patria de Formosa 2-0

vs. Altos Hornos Zapla 0-0

vs. Crucero del Norte de Misiones 4-2

vs. Juventud Antoniana 0-0

vs. Chaco For Ever 1-3

Total de puntos en juego: 24

Total de puntos ganados: 15

Total de puntos perdidos: 9

Goles a Favor en el Gigante:10

Goles en Contra en el Gigante: 7

Porcentaje de eficacia en el Gigante del Norte: 55,5

Fuera del Gigante del Norte

vs. Sportivo Patria de Formosa 2-2

vs. Altos Hornos Zapla 1-1

vs. Crucero del Norte 2-1

vs. Juventud Antoniana 1-1

vs. Chaco For Ever 0-2

vs. Sarmiento de Chaco 1-1

vs. San Jorge de Tucumán 0-0

vs. Deportivo Mantiyú 2-1

vs. Guaraní Antonio Franco 3-1

Total de puntos en Juego: 27

Total de puntos ganados: 14

Total de puntos perdidos15

Goles a Favor fuera del Gigante: 11

Goles en contra fuera del Gigante: 11

Porcentaje de eficacia fuera del Gigante: 51,8 %

Total de puntos disputados 54

Total de puntos ganados:29

Total de puntos perdidos:25

Porcentaje de la etapa clasificatoria: 53,7%

Goles a favor en el Gigante del Norte10 en 9 partidos

Goles en contra en el Gigante:7 de en juego

Goles a favor de visitante: 11 de 9 partido sen juego

Goles en contra de visitante: 11 de 9 en juego

En el Gigante del Nortemantuvo 6 partidos su valla invicta de los 9 encuentros

Fuera del Gigante: Sólo mantuvo su arco invicto un solo encuentro, ante San Jorge

Gimnasia y tiro utilizó 3 entrenadores

Duilio Botella:dirigió 3 partidos sacó el 22,2 % de los puntos en juego 2 de 9

Daniel Ramasco:dirigió 1 partido sacó el 100% de los puntos en juego 1 de 1

Víctor Alfredo Riggio: Dirigió sacó el 57, 4% de los puntos en juego 24 de 42

Víctor Alfredo Riggio

De local sacó el 62,5 %, 15 de 24 puntos en juego

De visitante sacó el 50 %, 9 de los 18 puntos en juego

Daniel Ramasco

De local no dirigió

De visitante dirigió 1 y ganó 1 100 % de los puntos en juego

Duilio Botella

De visitante dirigió 2 partidos sacó el 33,33 %, sacó 2 de 6 en juego

En el Gigante dirigió 1 partido sacó el 0 %, 0 de 3 puntos en juego