HBO y Netflix lideran las candidaturas televisivas a los Globos de Oro

Big Little Lies es la serie más nominada, seguida por Feud, The Handmaid’s Tale, This Is Us y Fargo

Si el año pasado HBO demostró en las candidaturas a los Globos de Oro que seguía dominando el panorama televisivo, este año las plataformas online han dado un golpe en la mesa en los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La victoria de The Crown (Netflix) en los Globos de Oro pasados y de The Handmaid’s Tale (Hulu) en los Emmy ya demostraron que las cosas han cambiado para siempre.

Aun así, HBO sigue teniendo grandes ases guardados en la manga. Y este año, la serie más nominada (aunque compita como miniserie, tendrá segunda temporada) ha sido Big Little Lies. Tras vencer en los Emmy, la ficción de la cadena de pago competirá por el título de mejor miniserie del año también en los Globos de Oro y lo hará frente a Fargo, Feud, The Sinner y Top of the Lake: China Girl. La lluvia de nominaciones para esta historia de mujeres llega gracias al reconocimiento a un reparto en estado de gracia: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Alexander Skarsgaard también optan a hacerse con una estatuilla en la noche del 7 de enero, cuando se celebrará la gala de entrega de los premios del cine y la televisión.

Otra historia de mujeres

La segunda más nominada, Feud, también ha llevado a Jessica Lange, Susan Sarandon y Alfred Molina a optar al premio. La serie que rememora el mítico enfrentamiento entre las divas de Hollywood Joan Crawford y Bette Davis suma cuatro candidaturas. Una menos tienen la tercera temporada de Fargo, la película para televisión The Wizard of Lies, el drama This Is Us y la debutante The Handmaid’s Tale.

Esta última fue la ganadora como mejor drama en los premios Emmy y tratará de revalidar su título frente a una dura competencia en la que se tendrá que ver las caras con la segunda temporada de la vida de Isabel II en The Crown, los dragones de Juego de tronos, la nostalgia ochentera de Stranger Things y las lágrimas azucaradas de This Is Us. Elisabeth Moss, protagonista de la oscura distopía The Handmaid’s Tale, se encontrará una dura rival en Claire Foy, cuya interpretación de la reina Isabel II de Inglaterra ya le valió el premio el año pasado y podría revalidar título con la segunda temporada de The Crown, la última entrega para ella, ya que la serie cambiará de protagonistas el próximo año. Maggie Gyllenhaal (The Deuce), Caitriona Balfe (Outlander) y la debutante Katherine Langford (Por 13 razones) completan el cuadro de actrices femeninas de drama a por Globo de Oro.

Más talentos

Entre los hombres, un habitual junto a repetidores en las candidaturas a los premios como Bob Odenkirk (Better Call Saul) o Liev Schreiber (Ray Donovan) se suman este año Jason Bateman (Ozark), Freddie Highmore (The Good Doctor) y Sterling K. Brown (This Is Us).

Si la categoría de mejor actriz de miniserie o película para televisión está a un altísimo nivel (con Nicole Kidman, Jessica Lange, Susan Sarandon, Reese Witherspoon o Jessica Biel), los nombres de los nominados en la categoría masculina tampoco se quedan atrás. Kyle MacLachlan, protagonista de Twin Peaks, que en su regreso compite en los premios como miniserie, se verá las caras con el Bernard Maddoff de Robert de Niro (The Wizard of Lies), los gemelos de Ewan McGregor (Fargo), el peculiar papa de Jude Law (The Young Pope) o el Albert Einstein de Geoffrey Rush (Genius).

En comedia, la renovación que caracteriza a los Globos de Oro se ha dejado notar más, dando entrada a novedades recientes como The Marvelous Mrs. Maisel, cuya primera temporada ha lanzado Amazon Prime Video hace escasos días, o SMILF, serie creada y protagonizada por Frankie Shaw -quien también opta al premio como mejor actriz- con solo la mitad de su primera temporada emitida. El regreso de Will y Grace también se ha hecho un hueco en esta categoría, compartiendo espacio con Black-ish y Master of None. Fuera han quedado, sin embargo, series como Insecure y Better Things (esta última cocreada por Louis C.K., acusado de abusos sexuales), aunque sus protagonistas, Issa Rae y Pamela Adlon, sí competirán por el premio a mejor actriz de comedia junto a Shaw, Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) y Alison Brie (GLOW). En cuanto a la batalla en la categoría de mejor actor de comedia, se resolverá entre Anthony Anderson (Black-ish), Aziz Ansari (Master of None), Kevin Bacon (I Love Dick), William H. Macy (Shameless) y Eric McCormack (Will y Grace).