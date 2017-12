"Se transformó en ley en tiempo récord", destacó la institución. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán, habiendo realizado un minucioso estudio del cuadro de modificación de alícuotas de actividades económicas provinciales, expresó, a través de un documento, las causas por las que rechaza en todos sus términos el proyecto oficial.

"Los cuadros del proyecto de aumento de alícuotas, propuesto por el Gobierno provincial en su proyecto de ley de reforma fiscal, fueron transformados en ley por la legislatura salteña en tiempo récord y sin consultas", dijo la institución metanense.

"Estos guarismos son atentatorios contra la supervivencia del aparato comercial-

productivo, que pugna por renacer desde su debilidad, fruto de un mercado anémico que da algunas señales de crecimiento en ciertos rubros pertenecientes en general a grandes empresas (cemento, hierro, autos, etc)", agregaron.

"En tanto, los niveles de venta de productos de consumo masivo, que animan el mercado doméstico, prácticamente no han tenido una reacción de consideración, con ello esta inesperada y exagerada suba de impuestos es un golpe de gracia a cualquier reacción del comercio o la producción", dice el texto.

Y agrega: "Inesperada, porque los anuncios del Gobierno nacional han sido exactamente en dirección contraria, al prometer la rebaja de impuestos provinciales; y exagerada porque las alícuotas se tratan normalmente en escalas de décimas y nos encontramos con obscenidades de subas por sobre el cien por ciento o la aplicación del gravamen a actividades que estaban exentas hace años como productos primarios de ganadería, agricultura, etc. con un 1,5%", dijo Fernando de San Román, presidente de la Cámara de Comercio de Metán.

Desde la entidad señalaron: "Imaginar siquiera que el comercio puede tolerar una suba del orden del 30% en ingresos brutos es no conocer la realidad de nuestra provincia, el cambio de funcionarios y esta propuesta siembra en nosotros la duda de si el nuevo gabinete ha profundizado los estudios sobre la evolución de la actividad comercial en la provincia y su cuadro de situación, frágil en extremo. En términos de puestos de trabajo, prevemos no solo la falta de nuevos puestos de trabajo sino el incremento de la masa de desocupados. Ello por no hablar del flagelo creciente del comercio ilegal en nuestra provincia, que tanto daño nos hace a quienes aportamos al erario público".

Producción agroganadera

Con relación con la producción agrícola-ganadera, la Cámara sostiene que gravarla con el 1,5% es ignorar el equilibrio inestable de la ecuación de utilidad del campo salteño. "La lucha de las economías regionales salteñas no se ha resuelto, en especial porque el Gobierno nacional nunca reglamento el artículo 10 de la ley pyme, que establece intereses preferenciales para provincias de frontera y, por tanto, muy distantes del puerto. Además, los fletes, que se promete bajarán con los ferrocarriles, aún se mantienen con patrones de valor flete automotor, como uno de los más caros del mundo por km. En estas condiciones, asestarle un golpe impositivo es para nosotros falta de conocimiento de la realidad del sector", remarcaron los dirigentes de la institución.

"Un golpe de gracia a la incipiente industrialización salteña con una suba desde exento a 2% e indirectamente la suba en los servicios (electricidad, gas y agua) es del orden del 28% (3,5 a 5%)", dijo San Román.

"Pensamos que alguna vez nos merecemos como argentinos y salteños aportantes que los gobiernos nacional y provincial usen su imaginación en transformar el Estado en un ente eficiente y compacto, provisto de la última tecnología informática y libre de ñoquis y asesores en desuso, que aún navegan en el barco del Estado. Y no un gobierno empeñado en conseguir los fondos para mantener la ineficiente máquina que supieron conseguir, en desmedro de la sociedad toda", señala el documento.

Sin competitividad

"Vamos a contramano del desafío nacional de competitividad, sin la cual, nunca podremos exportar agresivamente. Esta cámara, en salvaguarda de los intereses de sus asociados, rechaza en su totalidad la ley y hace cargo a los legisladores que la han aprobado por presiones o alineamientos políticos, sin ninguna consulta a los sectores afectados y sin tener en cuenta la pérdida de puestos de trabajo que se avecina en el marco impositivo planteado. Asimismo, tomamos debida nota de los legisladores que no han acompañado el proyecto", concluyó la institución en el durísimo documento.