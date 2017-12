Los pobres de EEUU

Durante casi seis años, la economía de EEUU ha creado un gran número de empleos: casi dos millones anuales.

La recuperación económica no solo hizo regresar todos los empleos perdidos durante la gran recesión que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, sino que también añadió los suficientes como para dar respuesta a una población en crecimiento.

El desempleo en el país es ahora de solo el 4,1% -el más bajo desde 2000-, pero hay muchos hogares que siguen sin ver mejoras en su economía.

En 2016, casi 41 millones de personas (el 13% de la población) vivían en la pobreza frente al 15% registrado durante el punto álgido de la recesión en 2010.

El ingreso y los ingresos

En EEUU, el ingreso medio en un hogar de cuatro personas es de US$ 91.000 ($ 1.620.000 anuales y $135.000 mensuales)).

Sin embargo, utilizando la medida oficial de pobreza basada en los ingresos antes de pagar impuestos y las necesidades nutricionales, las familias de cuatro miembros en situación de pobreza tienen un ingreso familiar de menos de US$ 24.300 al año. Esto puede parecer alto en comparación con los países que el Banco Mundial clasifica como de ingreso medio-bajo, que son aquellos con un Producto Nacional Bruto per cápita de entre US$ 1.000 y US$ 4.000.

Pero tanto el alto costo de la vida en EEUU como la creciente brecha con las clases medias pueden resultar en una vida difícil para los pobres de este país. Además, el ingreso medio de las familias que viven en esta situación está muy por debajo del umbral de la pobreza (US$ 9.600 por año). De aquellos viviendo en situación de pobreza, las cifras de 2016 muestran que hay unos 13,3 millones de niños.

A medida que la población ha envejecido, el número de personas mayores de 65 años en la pobreza ha aumentado a 4,6 millones, si bien su tasa de pobreza -situada en el 9%- es menor que entre las personas en edad de trabajar (de 18 a 64 años).

Es este grupo en edad de trabajar el que ofrece quizás la imagen más sorprendente: casi 23 millones de personas -casi el 12%- viven en la pobreza.

Sociedad inequitativa

Entre las personas en edad de trabajar en situación de pobreza encontramos que:

* Cuatro de cada diez adultos en edad de trabajar y en situación de pobreza están empleados.

* De los empleos creados, muchos son de hotelería, administración, salud e informática.

* La tasa de empleo de las mujeres ha vuelto a niveles anteriores a la recesión (55%).

* La población negra fue más afectada por la recesión y se recuperó más rápido, pero tienen más probabilidades de estar desempleados que los estadounidenses blancos.

* Las mujeres con una educación secundaria o inferior tienen más posibilidades de quedar fuera de la población activa.

* El número de hombres con trabajo de entre 25 y 54 años ha disminuido desde hace más de 50 años.

* Más de la quinta parte de las personas en edad de trabajar que viven en la pobreza están clasificadas como personas con discapacidad, y otro 15% se dedica a cuidar a otras personas.

* Las familias afroestadounidenses que están en la pobreza (22%) son el doble que las familias blancas.

* 19% de las familias hispanas están en situación de pobreza.

* Las mujeres (14%) tienen más probabilidades de estar en la pobreza que los hombres (11%).

* Las tasas de pobreza van del 11 al 14% en las grandes regiones del noreste, sudeste, centro-oeste y oeste.

Es posible que muchos de quienes no forman parte de la población activa tengan dificultades para encontrar empleo si el Gobierno no interviene de manera significativa.