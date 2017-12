Graciela Abutt Carol inició el recurso de amparo en representación de las familias salteñas que pedían que la educación religiosa dejara de ser una materia en la escuela pública.

La abogada se encargó de llevar el caso mientras se dirimió en los tribunales locales. En diálogo con El Tribuno, ayer aplaudió el fallo de la Corte Suprema y lamentó que la decisión de construir una sociedad más justa tenga que llegar desde afuera de la provincia.

¿Qué destaca del fallo de la Corte Suprema?

Este fallo se va a estudiar en las universidades. La reflexión que me surge es que la construcción de una sociedad igualitaria para Salta viene desde afuera. Nos están diciendo desde la Corte Suprema cómo construir una sociedad más justa. No está surgiendo de los mismos salteños.

No hubo sensibilidad de los funcionarios públicos o del Ejecutivo para percibir las situaciones de discriminación que había en las escuelas estatales. Tampoco la Corte local ha captado esas situaciones de discriminación. Al contrario, ha dado sustento a las inequidades que se producían haciendo una fundamentación teológica del Estado. Dijo barbaridades, como que la religión oficial del Estado argentino es la Católica. Esas son falacias y cuestiones que ya no se discuten más.

Sí hay que destacar el fallo del juez Marcelo Domínguez, que ha sido muy valiente. Ahora es la misma Corte la que nos está diciendo que se deben construir sociedades con tolerancia religiosa y, sobre todo, en las escuelas públicas.

El fallo dice que hay patrones sistemáticos de discriminación a grupos minoritarios en Salta.

Eso no es menor. Cualquier hecho puede abrir una grieta en el sistema de derechos fundamentales.

También abunda en consideraciones teóricas sobre la neutralidad religiosa. A esos argumentos los hemos puesto en las demandas, donde decíamos que la única manera de respetar los derechos de todos era a través del principio de neutralidad religiosa.

Creo que va a ser un precedente hacia adelante. Es un fallo histórico y va a ser muy citado. La disidencia del juez Horacio Rosatti es interesante porque dice que no es inconstitucional la norma pero que se deben erradicar las prácticas discriminatorias en las escuelas. Hace consideraciones sobre la tolerancia religiosa y pide no imponer ritos.

Es un triunfo de una minoría. Estos siete años han sido de debate en la sociedad salteña y esto está bien. Ahora queda controlar la aplicación.