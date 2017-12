Susana Giménez y Claudia Villafañe imputadas por desobediencia 

La fiscal María Paula Hertrig imputó hoy a Claudia Villafañe y Susana Giménez, tras una denuncia deDiego Maradonapor el delito de desobediencia. Todo surgió por la visita de la mamá de Dalma y Gianinna Maradona al programa que la diva conduce en Telefe, el pasado domingo 25 de junio. Previo al envío, el ex futbolista había conseguido una medida cautelar en la Justicia para que no lo nombraran durante el reportaje. Pero no habría sido cumplida.

En aquella orden del juez Mariano Sohaner, Claudia debía ‘abstenerse de nombrar, exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes vinculadas a la intimidad, honor y privacidad‘ de Maradona y de su hijo menor, Diego Fernando Maradona, fruto de su relación con Verónica Ojeda.

“Ninguna de las dos cumplió con la notificación -advirtió Matías Morla, abogado de Maradona-. Maradona coincide conmigo en que Susana no comete el delito con la intensidad con que lo comete Claudia Villafañe, porque no sabía el alcance, al punto que dijo: ‘No sé qué hacer o qué no hacer’. A mí criterio, estuvo muy mal asesorada”.

El diálogo

“Hoy me mandaron una cautelar de que no podía nombrar a... Viste que él nunca me deja nombrar a nadie”, dijo Susana aquella noche, reconociendo de esa manera que estaba al tanto del bozal legal. De Maradona no decimos más, ¿no?”, presentó a su entrevistada, abriendo el juego, para luego hacer varias preguntas sobre la relación de más de dos décadas que unió a Villafañe con el actual director técnico.

“¿Por qué nunca te dijo la verdad sobre los hijos que tenía?, ¿Qué es lo que más te dolió que dijo Diego?, y ‘¿Cuándo empezó a cambiar..., en Nápoles?”, fueron algunas de las preguntas de Susana. Y estas, algunas de las respuestas de Claudia: “Lo que más me dolió fue que me hizo llorar cuando dijo que era una mala mamá”; “Nunca me opuse (al reconocimiento de su parternidad sobre Diego Maradona Junior), se lo pregunté porque pensé que era una mochila para él, que le hacía mal”.

Una semana atrás, en un extenso reportaje que concedió al diario Crónica y ya sin medida cautelar alguna, Susana habló de Maradona. “Éramos muy amigos con Diego, (pero) él está muy cambiado. Todos sabemos por qué y esto no tiene recuperación”, deslizó la conductora, en referencia a las adicciones del astro. “Maradona ha cambiado una enormidad. Era un tipo bárbaro, buen amigo, gracioso y no quedó nada de eso. Creo que no supo aguantar ser el tipo más famoso de la Tierra”, concluyó.