Buffarini: “Es un orgullo que se hable de Boca y River”

El lateral derecho Julio Buffarini manifestó sentirse orgullo por el interés de Boca Juniors y River Plate y aclaró que en caso de elegir no tiene preferencias.

El actual futbolista de San Pablo, de Brasil, está de vacaciones en su Córdoba natal a la espera de que se resuelva su futuro y en una entrevista con TyC Sports expresó su orgullo por estar en carpeta en los dos clubes más grandes del país.

“Es un orgullo que se hable de Boca y River. No tengo preferencias entre ninguno de los dos”, expresó Buffarini, quien en la segunda parte del año no tuvo continuidad en el club paulista al que arribó a mediados del año pasado desde San Lorenzo.

Además de los sondeos de Boca y River, el cordobés también confirmó que su representante recibió una oferta de un club mexicano pero no aclaró cuál.

Mientras se resuelve su nuevo destino, el lateral derecho se entrena en las instalaciones de Talleres, club en el inició su carrera profesional.