Batistuta: “Higuaín no puede faltar en la Selección”

El exfutbolista Gabriel Batistuta le aconsejó a Lionel Messi que “no tenga ansiedad” de cara al Mundial de Rusia 2018, a la vez que opinó que Gonzalo Higuaín “no puede faltar en la Selección argentina” y dijo que tanto el delantero de la Juventus como Mauro Icardi y Sergio Agüero complementan bien al capitán del elenco nacional.

“Yo creo que si no tiene problemas con las lesiones, Messi podrá jugar también el Mundial de Qatar. Por eso, que no tenga ansiedad”, reveló Batistuta y reiteró que el récord como máximo goleador del equipo argentino se lo quitó “un extraterrestre”.

En una nota concedida al diario Marca de España, señaló: “Me molestó perder lo que para mí era un orgullo, pero que me superara un extraterrestre como lo es Messi, me deja más tranquilo”.

Al ser consultado acerca de los jugadores que complementan bien a Messi, Batistuta manifestó: ‘Higuaín, Icardi o un Agüero más retrasado, y lástima que se lesionó Benedetto. Para mí, Higuaín no puede faltar en la Selección argentina‘.

‘Messi es el mejor y deja todo por lograr una Copa con Argentina, pero es cierto que hay que armarle un equipo que lo vincule a su juego‘, aseguró el ex jugador del conjunto nacional, quien indicó luego que los delanteros que se parecen a él en el juego son ‘(Edison) Cavani, Luis Suárez, Higuaín e Icardi‘.

En tanto, de la Selección dijo: ‘No se puede jugar bien lamentablemente. Se cambiaron a varios entrenadores, también hubo cambios institucionales en AFA y todo eso afectó al trabajo y a la búsqueda de un estilo de juego‘.

Finalmente y ante la pregunta de quién le hubiera gustado ser respondió entre risas: “Maradona, pero no pude. Lo mío era otra cosa, pero lo importante es que jugué a su lado”.