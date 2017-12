El presidente del CD no le permitió asumir a una edil

“Usted no se merece ser concejal así que su diploma será rechazado”, le dijo el presidente del Concejo Deliberante de General Enrique Mosconi, Enzo Argañaraz, a la concejal electa Sabrina Vaca cuando debía tomarle juramento.

Lo paradójico del caso es que ambos ya venían siendo compañeros de bancada en el cuerpo norteño, aunque provienen de diferentes partidos políticos, desde la gestión anterior.

El incidente, que tuvo como testigos a todo el resto de los ediles, a los medios de comunicación de la zona y a los familiares de quienes debían asumir en sus funciones fue a todas luces insólito.

Pero no por ello Argañaraz, con el apoyo de la mayoría del cuerpo, dejó de cumplir su cometido: no permitirle a Vaca que asuma en su cargo.

Por lo tanto la edil del PRS no pudo jurar y tampoco integrar ninguna de las comisiones, cuyas vacantes ya fueron distribuidas entre sus pares.

Si bien algunos de los ediles manifestaron su desacuerdo, nadie dejó el recinto ni se opuso a la decisión del inefable presidente del Deliberante mosconense.

Argañaraz tiene su historia: la semana pasada, al recibir en la ciudad de Salta su diploma como flamante edil, lo hizo descalzo como una forma de demostrar su sensibilidad con las familias más vulnerables de su pueblo.

El “concejal pata pila”

No es la primera vez que Argañaraz, de profesión docente secundario, se priva de usar calzado. Ya solía hacerlo en su anterior gestión -en el 2007- como concejal, actitud que le valió el mote de “concejal pata pila”. En la gestión deliberativa anterior logró ingresar al cuerpo mosconense por la minoría pero en esta tercera oportunidad encabezó la lista de concejales que apoyaban las candidaturas de Sergio Leavy (electo diputado nacional) y Manuel Pailler (legislador provincial), quienes en Mosconi arrasaron en las urnas (lograron más del 60 por ciento de los votos).

Ese viento a favor hizo que Argañaraz, que encabezaba la lista de ediles de la Agrupación Federalista de General Mosconi, lograra cuatro de las nueve bancas; otra quedó para el peronismo y dos para el PRS, partido que a nivel local lidera el intendente Isidro Ruarte, y dos más para los radicales y los desocupados, respectivamente.

El experimentado Ruarte -intendente desde 199,1 salvo por un período- no podía creer la situación, algo que en sus más de 25 años nunca le había sucedido. Jamás un concejal, pasando por encima de la voluntad popular y de las autoridades del Poder judicial de la provincia, no permitió a un par desempeñar su función. Ruarte explicó que “seguramente la concejal deberá recurrir a la Justicia. Es una vergüenza”.

“No le aprobamos el diploma”, dijo el acusado

Argañaraz carga un enorme resentimiento de años antes contra el bloque del PRS.

Consultado por los medios acerca del porqué de su controvertida decisión, Enzo Argañaraz confirmó que “a la señora Sabrina Vaca no le aprobamos el diploma porque consideramos que faltó al juramento de hacer respetar la carta orgánica municipal durante la gestión anterior y le produjo un daño al fisco municipal”.

Y agregó más adelante, con absoluto convencimiento, que “cuando yo presenté el año pasado un proyecto para que a los gremialistas les abone su sueldo la organización gremial y no el municipio, ellos (la bancada del PRS de la gestión anterior que conformaban la mayoría ) lo rechazaron. Eso significó un daño de 8 millones de pesos al municipio; estamos defendiendo los recursos municipales”, argumentó.

Argañaraz explicó que “así como ese caso (en la gestión anterior del deliberativo) hubo otros proyectos que me rechazaron y ahora la mayoría del cuerpo decidió no permitirle ingresar”.

“De todos modos ella tiene facultades para recurrir a la Justicia y no es el primer caso en el que el cuerpo decide que alguien no ingrese; ya sucedió con (el excomisario acusado por delitos de lesa humanidad Luis) Patti y otros casos en Salta mismo”, agregó el presidente.

“Si bien ella tiene el diploma que le dio la Justicia Electoral, somos poderes diferentes y actuamos en forma independiente. De manera que lo que decida el cuerpo se debe acatar; que recurra a la Justicia”, concluyó el edil mosconense.

Vaca: “No me puede ni ver”

La interna entre ediles viene por disidencias en los votos.

Sabrina Vaca, la damnificada en esta historia, en diálogo con El Tribuno explicó que “el día 9 era la sesión preparatoria y ahí Argañaraz ya anticipó que yo no podía ser concejal porque en la gestión anterior yo había levantado la mano (en referencia a mi voto en diferentes circunstancias) en contra del pueblo”.

La frustrada concejala agregó que “él dice que como yo fui una de las ediles que aprobó el presupuesto 2018 soy una traidora, porque él consideraba que había que votarlo con la nueva conformación del cuerpo donde él tiene mayoría”.

“Tampoco estuvo de acuerdos con otros proyectos que aprobamos y parece que durante dos años fue acumulando bronca y ahora se descargó con todo a pesar de que yo no era ni presidenta del cuerpo ni nada, solo una concejala más, como él”, explicó la edil.

Sabrina Vaca refirió que “ya presenté un recurso de amparo en la Justicia que espero se expida pronto. Este hombre no me deja asumir, se nota que no me quiere pero sobre todo que tiene una confusión absoluta de cuáles son sus funciones y sus atribuciones. Parece algo insólito, pero más allá de eso me preocupa que su actitud ha generado mucho malestar en la comunidad y, sobre todo, que se comience a jugar con la paz social en una localidad donde hacer eso es de una irresponsabilidad total”, expresó la edil.