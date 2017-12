En Central Norte, Willy Puntano no se baja de la final

La final de ida está a la vuelta de la esquina y Central Norte, o mejor dicho todo Central Norte sueña con la presencia de Miguel “Willy” Puntano frente a Racing de Córdoba.

El delantero y goleador del cuervo en este campeonato con 12 tantos padece una luxación de codo pero en la práctica de ayer hizo fútbol con un vendaje especial y no está descartado para esta noche, a las 21.30, cuando el cuervo emprenda el viaje rumbo a Córdoba.

“Hago hasta lo imposible para estar pero hay que ser inteligente, voy a hablar con el técnico, ayer hice quince minutos de fútbol pero obviamente los muchachos trataban de no tocarme. Todavía duele, tengo hinchado el codo pero esperaremos hasta lo último”, contó Puntano, quien ayer justamente sorprendió a todos cuando se presentó en el entrenamiento con los botines. “Me presente con los botines y le dije al técnico, quiero jugar un ratito nomás, me preguntó si estaba seguro y bueno hice quince minutos de fútbol”, dijo.

El goleador azabache anticipó que de todas maneras estará igual en Córdoba el sábado.

“De ir a Córdoba voy ir, ahora hay que esperar, en una de esas me agarra la locura y me meto a la cancha (risas). La inflamación hace que se mantenga el dolor, estoy haciendo fisioterapia en doble turno, estoy con pastillas, inyecciones, hasta el magneto tengo en casa”, contó.

El oriundo de El Galpón comentó sus sensaciones a pocos días de la final frente a Racing de Córdoba. “Todo esto es una locura, por eso mismo no puedo fallarme a mi mismo y a mis compañeros, soy conciente de las ganas que tengo porque es una final. Pero también están Fabricio (por Reyes) y Ariel (por Aranda)”.

Justamente, Puntano habló sobre sus compañeros de ataque si es que no le toca jugar frente a la academia cordobesa: “Fabricio está bien, fue importante en la serie frente a Pellegrini y Aranda, las veces que le tocó ingresar, hizo lo suyo y marcó goles. El equipo en general está comprometido en lograr el objetivo”.

Por último, el goleador del cuervo avisó que la final de vuelta no se la pierde por nada. “Hay sed de revancha por lo que pasó el año pasado y ahora definir en nuestra casa será importante para todo el grupo. Hay que traer un buen resultado de Córdoba”, cerró.