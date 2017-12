Jóvenes y niños en conciertos que suman excelencia

Marita Simón

Más de 150 niños y adolescentes mostrarán hoy calidad musical, pero sobre todo su amor por la interpretación.

Son los chicos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta que, bajo la batuta de Carolina Pineda y Martín D’Elía, respectivamente, cerrarán el año en el Teatro Provincial con dos funciones gratuitas, a las 19 y a las 21.30.

Las presentaciones de ambos grupos están dentro de lo programado en el ciclo “La cultura no duerme”, que incluye una serie de actividades de todas las disciplinas artísticas.

La jornada comenzará con los más chicos, a las 19, quienes plantearán el repertorio “Música y Cine. Música para princesas, sirenas, villanos y superhéroes”, que en octubre pasado fue ovacionado por más de 600 espectadores en la Casa de la Cultura. Pero en esta oportunidad se lanzó una propuesta muy particular: se invitó al público a concurrir disfrazados de sus personajes de películas favoritos.

Una década de trabajo

El Instituto de Música y Danza de Salta lleva más de diez años preparando a niños y jóvenes en la música, en forma totalmente gratuita. Esta semana comenzaron las preinscripciones, que estarán abiertas hasta el 21, en la sede de Ejército del Norte 90 (detrás del hospital Oñativia), en horario corrido de 9 a 18.

Se admiten chicos desde los 6 años que ya hayan cursado el primer grado de la primaria, y se extiende hasta los 24 años, con o sin conocimientos previos de música.

Al respecto, el coordinador del espacio, Juan Ignacio Muñoz, docente que accedió al cargo por concurso, programó una serie de cambios en el proyecto, para que la formación no solo sea aprender a tocar un instrumento, sino abarcar la integralidad con lenguaje musical, canto, práctica orquestal, música de cámara, seminarios, lectura y escritura midi por computadora, además de articular actividades con otras instituciones. En ese sentido, allí también se hizo el encuentro de luthiers y se presentó, la semana pasada, el libro con las obras del Cuchi Leguizamón “Corazón alegre”, editado por el Instituto Nacional de la Música, acompañado de una clínica sobre recursos rítmicos, melódicos y armónicos en la música del compositor salteño.

“En general, los músicos se forman para integrarse a una orquesta, pero el mundo orquestal es bastante cerrado, muy competitivo y con poca movilidad. Apuntar a preparar a los chicos únicamente para ingresar a una sinfónica será entrar en un embudo que dejaría a muchos afuera. Por eso nuestros objetivos son más amplios e incorporamos talleres de improvisación, dirección orquestal, yoga aplicado a la música y muchas otras opciones que abren un mundo muy amplio y los animan a lanzarse en proyectos independientes, armar bandas y grupos de cámara o hacer docencia”, explica Muñoz respecto de la dinámica que tiene la enseñanza.

La institución es abierta, cuenta con un banco de instrumentos para quienes no los tienen y los tienen los propios alumnos para estudiar y practicar todo el año, pero también pueden ensayar libremente en la escuela.

“Por una cuestión cultural y de difusión, la gran mayoría se inclina por aprender violín, y pocos saben que la viola es muy similar, solo que con otro registro. Probablemente no conocen otros instrumentos, por eso con los niños de 7 a 9 años, comenzamos con un periodo de iniciación para que entren al mundo de la música, incluido el canto, y luego entramos a tocar los instrumentos. A los padres les explicamos este proceso para que no compren un instrumento que probablemente no sea el que los niños van a optar finalmente. Tras el periodo de iniciación, los chicos eligen con mayor seguridad lo que quieren interpretar”, explica Muñoz.

A la escuela los chicos van de lunes a sábado y tiene un equipo de 40 docentes. Los instrumentos son donaciones y recientemente Fundartis entregó instrumentos de percusión.

“Los chicos nos sorprenden cada día, las familias acompañan y hay talentos maravillosos”, concluyó Muñoz.