Avanza la idea de poner fin al uso de la pirotecnia

Diferentes sectores de la sociedad se reunieron ayer por el tema pirotecnia, de cara a los festejos de fin de año y las nuevas normas que rigen en la ciudad de Salta.

La reunión se realizó en el Centro Cívico Municipal y contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante capitalino, Matías Cánepa; el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda; el gerente de Hospital del Milagro, Juan José Esteban, y desde Tgd Padres Tea Salta, Luis González.

De alguna manera fue comenzar el camino para instrumentar la prohibición del uso de algunas pirotecnias que se aprobó a mitad de este año.

La idea es concientizar y generar el menor daño a los chicos que se pueden quemar, a los niños con autismo y a los animalitos.

En junio pasado el jefe comunal, Gustavo Sáenz, había promulgado la ordenanza que fue aprobada en mayo de este año por el Concejo Deliberante. El decreto establece que “quedan incluidos en las disposiciones del artículo 25 de la ordenanza Nº 11.666, modificada por ordenanza 15.280, los artificios pirotécnicos cuya venta, utilización, tenencia y/o fabricación en locales habilitados que reúnan las siguientes características: morteros y bombas de estruendo que excedan de 2”.

Está prohibido entonces el uso de estos artículos pirotécnicos. Pero en la reunión de ayer se apostó a más.

“Nosotros queremos llevar a que no se use pirotecnia no por la prohibición en sí, sino porque se entienda que hay gente que puede ser lastimada y hay niños que sufren cuando otros festejan. Queremos que se tenga conciencia social sobre el grave daño que se produce”, dijo González. El papá explicó los efectos negativos en chicos con autismo. Al respecto dijo: “Una bomba de estruendo tiene 160 decibeles y el oído humano soporta 80, las personas con autismo poseen hipersensibilidad auditiva por lo que debemos multiplicar por dos esos números, lo cual se traduce en 320 decibeles aproximadamente”.

En tanto que el subsecretario de Control confirmó que intensificarán la vigilancia en las calles y comercios de Salta.

Al referirse a los resultados de la reunión, Cánepa afirmó: “Acordamos un trabajo conjunto para seguir concientizando y que no se tiren bombas de estruendo en estas fiestas, que podamos festejar en familia sin dañar a otras personas. Esto lleva a que sufran crisis de llanto, escapismo, taquicardia y angustias. Por eso, durante las fiestas, hay familias que deben brindar una hora antes y luego encerrarse, buscando así mitigar los efectos nocivos que generan los fuertes ruidos”, dijo.

El encuentro permitió conocer el trabajo que ya vienen desarrollando cada una de las áreas en relación con el tema y las acciones previstas para reforzar esta tarea. En ese marco se adelantó que desde el municipio se llevará adelante una campaña de concientización en medios gráficos, radiales, televisivos y redes sociales.

Al referirse a la ordenanza sancionada, Cánepa afirmó: “Como municipio hemos prohibido el uso de las bombas de estruendo y otros artículos similares que son conocidos por los comerciantes que venden estos productos”.

Juan José Esteban, gerente del Hospital del Milagro, también formó parte del encuentro. En la ocasión hizo referencia a los daños que generan los estruendos de estos productos en las personas hospitalizadas. Detalló además el servicio de guardia dispuesto en el nosocomio a fin de atender las emergencias relacionadas con el mal uso de la pirotecnia. “Habrá una dotación de médicos en forma permanente las 24 horas, tanto para Navidad como para Año Nuevo y al día siguiente a las fiestas”, afirmó el doctor.