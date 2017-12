El comercio pide el veto de la ley que avala el pacto fiscal

La Cámara de Comercio e Industria de Salta reaccionó ayer contra la ley de adhesión al pacto fiscal, sancionada por la Legislatura salteña. “No al impuestazo” y “Señor gobernador, vete esta ley” son las frases que expresan la preocupación y la indignación de los empresarios. Sin embargo, plantea que la solución debe llegar por la vía del diálogo. El pronunciamiento explicita “un rotundo rechazo a la suba de las alícuotas del impuesto a las actividades económicas (ingresos brutos)”, y sostienen que la norma se aprobó en un trámite “expreso, sin posibilidad de debate ni consenso”. En la Cámara de Diputados, el texto fue aprobado con un número ajustado de votos y gracias a la decisión de varios legisladores que se ausentaron del recinto. El Senado, en cambio, lo aprobó por unanimidad.

Sí, es cierto, ya entonces los comerciantes habían advertido que la reforma tributaria no disminuye la presión tributaria, sino que la incrementa.

La encrucijada fiscal

Si bien la reforma impositiva nacional produce una baja en los impuestos, la unificación de criterios hizo que en Salta aumentaran los que pagan el comercio, el turismo y la construcción, entre otras actividades, ya que acarreaban un retraso con respecto a las alícuotas del resto del país. De ahí que el comercio se considere víctima de un impuestazo.

También es cierto que las autoridades suelen recurrir, históricamente, a gravámenes sobre las ventas para equilibrar las cuentas.

En esta oportunidad, la provincia reconoce un déficit fiscal acumulado y muy elevado, con la perspectiva de sufrir una merma importante en los ingresos coparticipables.

La situación es límite y no hay margen para reducir ingresos. Pero eso no es lo que se había acordado y no resulta fácil de compatibilizar con las metas de reducción de la presión impositiva.

La encrucijada empresaria

El comercio salteño no atraviesa por momentos florecientes. La caída de las ventas y la proliferación de la economía paralela son dos cuestiones que los empresarios plantearon con insistencia este año.

En su pronunciamiento de ayer, firmado por el consejo directivo de la Cámara de Comercio e Industria, denuncian incrementos de hasta el 200% en algunos rubros, y señalan la contradicción con las metas de “generación de mano de obra y fuentes laborales genuinas, la reactivación de la economía y el fin de las actividades ilegales”.

La ley provincial contempla la aplicación del 10% de la recaudación a la lucha contra la economía ilegal. “... es responsabilidad del Estado articular y controlar las medidas para el combate a la ilegalidad e informalidad..”, señalan, y añaden que “una cláusula de ‘devolución’ del 10% de los tributos del comercio para el combate a este flagelo no redunda en un avance real en esta lucha...”.

“La Cámara no será cómplice de esa medida”, advierten. Además, denuncian que en el texto de la ley “no está contemplada reducción progresiva alguna”. Los comerciantes puntualizan que “aumentan severamente los costos de las empresas”, que no se fortalece la seguridad jurídica y que “tampoco se alienta la llegada de inversiones a la provincia.”

Un proceso complicado

La reforma tributaria, así como la laboral y la previsional, forman un paquete de medidas largamente reclamadas por los empresarios. La instrumentación, sin embargo, no marcha sobre rieles.

Esta semana, la industria azucarera expresó su oposición a la reforma fiscal nacional. En un comunicado titulado “A contramano del Plan Belgrano”, ingenios de Jujuy y Tucumán, el Centro Azucarero Argentino, las entidades vinculadas a la industria del azúcar y el alcohol, y los cañeros de todo el NOA aseguraron que la reforma fiscal discrimina y perjudica al NOA, y pone en riesgo su aparato productivo.

Considera que aumentarán las contribuciones patronales, repudian los aumentos a los impuestos internos al azúcar, y califican como “distorsiva, inequitativa, regresiva e ineficaz” a la reforma tributaria.