“Hay 610 docentes de religión designados y todos van a seguir”

La ministra de Educación, Analía Berruezo, se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la enseñanza religiosa como parte de los programas obligatorios en la escuela pública.

Tras una reunión con diputados en la que brindó un informe de gestión y detalló propuestas para 2018, la funcionaria dijo a El Tribuno que en los próximos dos meses trabajará en la instrumentación de los horarios de religión fuera de la jornada escolar.

¿Cómo recibió este fallo?

Inmediatamente después de recibido este fallo comenzamos a trabajar a instancias de la solicitud del gobernadorJuan Manuel Urtubeyy ya enviamos la propuesta de modificación del inciso Ñ del artículo 27 de la Ley de Educación para que, una vez analizado dentro de las cámaras, nosotros también podamos reglamentarlo.

¿La clase de religión se dictará antes de iniciar la jornada escolar o después?

Tenemos que trabajar en estos dos meses específicamente ese tema de instrumentación. O sea, tiene que estar, sí, queda claro, fuera del horario escolar. Ahora no tenemos todavía cerrado el proyecto para saber si va a ser antes o después porque fue muy reciente el fallo y lo que tenemos que hacer ahora es justamente instrumentar de qué manera.

¿Cuántos docentes dictan la materia?

En la provincia hay 610 docentes designados de educación religiosa y todos van a continuar, como lo dice el artículo de la Constitución... va a continuar fuera del horario escolar y con el formato que nosotros empecemos a trabajar en estos dos meses hasta el inicio del próximo ciclo lectivo.

¿Cómo se va a velar por el cumplimiento del fallo en relación a que deben cesar los ritos religiosos en el horario escolar?

Ese es un tema muy importante y agradezco la pregunta porque eso tiene que ver no solamente con una decisión institucional y de Estado, sino también con un trabajo concreto dentro de cada institución.

Nosotros, si bien es cierto que en 2010 enviamos una circular a cada una de las escuelas diciendo que estaba prohibida la manifestación de ritos, muchas veces a nivel institucional por la trascendencia que tiene, depende de la zona de la provincia, se hacen oraciones que no necesariamente son de un solo credo, pero es complejo. Entonces, a eso lo vamos a monitorear con nuestro equipo de supervisores, con mucho énfasis y lo vamos a trabajar concretamente. Como somos responsables y modificamos el inciso Ñ, también tenemos que hacer ese monitoreo que es lo que solicita el fallo. Pero tiene que ver con una cultura institucional en muchos casos, con lo cual esporádicamente esas manifestaciones no se dan porque es en la institución sino en la comunidad, con lo cual lo tenemos que analizar concretamente con la comunidad. No creo que haya una cruzada en contra de los chicos que manifiesten algún tipo de oración al comienzo de la clase, o de alguna maestra que no tiene que ver solo con el área de religión”.