“Es abuso el proselitismo desde una organización mayoritaria”

Daniel Sabsay, uno de los constitucionalistas más reconocidos del país, analizó en diálogo con El Tribuno el fallo de la Corte Suprema que ordenó suspender la enseñanza religiosa en el horario escolar en las primarias públicas de Salta.

Destacó que, en un Estado de derecho, las mayorías no pueden “aplastar” a las minorías y que la Iglesia Católica no debe estar en una posición “superior”.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que es inconstitucional la educación religiosa en horario escolar pero deja abierta la posibilidad de que se dicte antes o después de clase. ¿Qué opina?

Es muy importante. Era inadmisible que en una provincia como Salta se siguiera dictando educación religiosa. Las minorías quedaban relegadas y se las obligaba a revelar su culto. Había una disposición de la Dirección de Educación Primaria por la cual los padres tenían que decir si querían o no que los hijos tuvieran educación religiosa y se les pedía que establecieran cuál es la religión que practicaban, con lo cual había una violación total al principio de reserva, que impide que esos datos sean revelados de manera coercitiva.

¿Qué cree que va a pasar ahora con otras provincias que estaban en una situación similar a la de Salta, como Tucumán o Catamarca?

La Corte de Justicia no puede actuar sino a partir de una acción que se haya interpuesto por parte de quienes están interesados. No puede actuar de oficio.

La Corte actúa a partir de lo que implica el avance o la “chispa” que parte de una demanda explícita y que va a pasar por todos los niveles, con lo cual, si se plantea una situación similar, no tengo dudas de que la Corte va a fallar de la misma manera.

No habría posibilidad de que no lo hiciera. Son principios fundamentales. Ocurriría lo mismo si la legislación de esas provincias son similares y creo que es así.

El fallo se consideró histórico desde distintos sectores, pero también generó lecturas de que la escuela no es totalmente laica si sigue siendo el espacio para enseñar religión, aunque sea fuera del horario de clase.

Yo creo que fuera del horario de clases se están compatibilizando los intereses de aquellos que no practican religión y aquellos que sí. Fuera de horario, no es obligatorio. No veo motivo para que no se haga.

Aparte, claramente se establece que tiene que desaparecer esa suerte de cuestionario para los padres en el cual tienen que decir qué religión profesan. Así que no va a haber una aplicación lesiva para quienes no profesen ningún culto o sean de otra religión.

La Corte Suprema aclaró en el fallo que, si bien la Constitución habla de sostener el culto católico, se refiere solo al aspecto económico...

Algo que siempre se discutió muchísimo es qué se quiso decir por “sostener”. La Corte ya en otra oportunidad lo dijo y ahora lo vuelve a decir.

Sostener es algo exclusivamente económico y no quiere decir, de ninguna manera, poner a la Iglesia Católica en una posición superior a la de otros cultos porque, si no, desaparecería la libertad de culto que está establecida en el artículo 14.

¿Qué le parece el argumento que planteaba que se debía mantener la educación religiosa porque la mayoría es católica? Eso se sostuvo también desde el Gobierno.

Eso es un desconocimiento de lo que implica un sistema democrático constitucional. El constitucionalismo y el Estado de derecho, lo que entienden es que hay que respetar a las minorías porque son minorías y protegerlas, no darles todo el poder a las mayorías que aplasten a las minorías.

Lo que subyace en esta postura es que, aunque el país y la enseñanza sean laicos, vamos a tener una materia nueva como obligación porque las mayorías son católicas. Es realmente aplastar a las minorías. Es al revés de lo que implica una democracia constitucional.

La Corte de Justicia incluso señala que la política educativa de Salta implicaba una grieta en el acceso a los derechos constitucionales.

Al de unos y al de otros porque, inclusive, ellos explican que muchos chicos que no eran católicos iban o van a la clase de enseñanza religiosa católica como una manera de no ser estigmatizados por pertenecer a otro culto o no creer en ninguno. Una manera, digamos, de asimilarse a las mayorías.

Eso me parece terrible y es lo que generalmente pasa en estas situaciones. Ahí está el abuso de hacer proselitismo de parte de una organización mayoritaria en un credo y lograr el reclutamiento de una mayor cantidad de feligreses, pero de una manera que no me parece lícita, sana ni ética.

Sin lugar a dudas es un fallo que está planteando cuestiones de base en una democracia moderna. Es un avance con el que estoy totalmente de acuerdo.