Dijo el hijo de Zannini: “Esta detención es una medalla que papá llevará con orgullo”

Fue quien le llevó a Cristina Kirchner la carta que su padre escribió de puño y letra para la ex Presidenta de la Nación.

“Esta detención es una medalla que papá llevará con orgullo en el pecho”. Así habló Franco Zannini, hijo del ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo y quien llevó en mano, la carta que su padre le escribió de puño y letra a Cristina Kirchner.

Franco Zannini señaló que la orden de detención que dictó el juez federal Claudio Bonadio -en la causa por encubrimiento a los acusados por el atentado a la sede de la AMIA: “Es una medalla que llevará con orgullo en el pecho. Cuando el pueblo te aplaude y te persigue la oligarquía, claramente hiciste las cosas bien”.

“Anímicamente está más fuerte que cualquiera de nosotros, él está plenamente convencido que esto es una gran injusticia y un mamarracho judicial sin sustento jurídico. Que claramente lo es. Pero esto lejos de tirarlo abajo, lo confirma mas que nunca en sus convicciones”, dijo el joven al portal kirchnerista Paco Urondo.

Y agregó que “en relación a su salud, él ha tenido rigurosos chequeos médicos y por suerte se encuentra bien dado que no lo han privado de los cuidados que tiene que llevar adelante y se está ejercitando para no dejarse estar”.

Según el hijo del ex hombre de confianza de Cristina Kirchner, “los motivos de la detención están clarísimos y son estrictamente políticos. Lamentablemente por el 2015, recién asumido este gobierno se dio inicio a una persecución a dirigentes políticos con la detención de la compañera Milagro Sala, pasando por todos los compañeros detenidos ilegalmente estos años”.

“Obviamente tiene como objetivo final y tesoro más preciado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, indicó Franco Zannini.

El hijo de Zannini agradeció “Bregman (Myriam), Grabois (Juan), Donda (Victoria) y Ramal (Marcelo), entre otros, quienes salieron a posicionarse y pronunciarse claramente en contra del accionar de este títere que conocemos como Claudio Bonadio, pero quien, no nos equivoquemos, no es quien toma las decisiones”, señalando en ese caso al presidente Mauricio Macri como responsable de las detenciones de ex funcionarios kirchneristas.

Ayer se conoció que el detenido ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, expresó su “apoyo y solidaridad” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante “el infame ataque y la artera agresión‘ que, a su juicio, representa su ‘procesamiento con prisión preventiva” y el pedido de “desafuero” del senado nacional por parte del juez federal Claudio Bonadio.