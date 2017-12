El Gobierno asegura tener “quórum” y confía en aprobar la reforma previsional

El primer escollo para el oficialismo es reunir el quórum de 129 legisladores. Propios tiene 108 votos y contará con el apoyo de parte de los diputados que responden a los gobernadores, entre ellos los de Córdoba, Tucumán y Misiones, y se sumarían otros, según publicó Ambito Financiero. También podría aportar el interbloque que lidera Martín Lousteau, de cuatro miembros, aunque no acompañaría la reforma. Sumados todos, Cambiemos tiene casi asegurado el inicio de la sesión. Luego, para la votación, solo necesita mayoría simple.

En la previa, y en sintonía con lo que declaró ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la diputada Cornelia Schmidt Liermann exhortó a los gobernadores a apoyar la sanación de la reforma jubilatoria con el voto de sus legisladores y rechazó las protestas en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo. "Se usa a muchas personas obligándolas a movilizarse, exponiéndola a un peligro porque no descartamos que haya algunos más grupos violentos", advirtió.

"Para el quórum tendríamos los votos, para aprobarlo estamos viendo. Esperemos que sí. Los teníamos. Confiamos en que los vamos a tener. Confiamos en una oposición responsable. Queremos sentar reglas que trasciendan a nuestros Gobierno y tengamos un sistema que funcione y de tranquilidad al jubilado", afirmó la representante del PRO en el interbloque oficialista.

Schmidt Liermann admitió las dudas que existen en la Casa Rosada y Cambiemos por la cantidad de votos suficientes y reveló que apuestan a conseguir las voluntades del bloque de Argentina Federal. "Está dividido, pero confiamos en el compromisos que los gobernadores ha tomado. Apelo a cada uno de los miembros de la oposición porque esto es muy importante y una vez por todas tenemos que encaminarnos con seriedad. Espero que estén a la altura de la circunstancias", señaló.

En esa línea, confirmó que hasta minutos antes de la votación habrá "negociaciones" con los gobernadores y sus diputados. "Entiendo que sí, estaban los votos, y ahora quizá por estos últimos momentos de inquietud y violencia algunos se está haciendo los cocoritos, que no creo que sean reglas de juego limpias", indicó.

Votos suficientes

Por su parte, Luciano Laspina agregó: "Creo que tenemos los votos para aprobar la reforma. Esa propuesta que fue aprobada en el Senado tiene que darse también en Diputados".

"Asustan a los jubilados diciéndoles que sus salarios van a bajar y van a empobrecerse, es una maniobra típica del Kirchnerismo. Esta fórmula es un seguro contra la inflación y eso es lo bueno. Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es bueno para los jubilados tanto a corto como a largo plazo", concluyó.