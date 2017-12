Patricia Patocco lanza “Extraña y circular”

María de los Angeles Rojas

La crónica brota breve y en tono aparentemente ligero, pero con sus entresijos da punzadas irónicas e irreverentes, revolcones de emoción y de nostalgia. Es un género esquivo a las calificaciones y gobernado por una musa de urgencias. A Patricia Patocco, por ejemplo, le produce “una sensación corporal, algo que me pincha en el estómago y que solo se desagota cuando escribo”. Ella, hábil entrevistadora, un día -sin tenerlo definido ni predeterminado- se dio cara a cara con la crónica. Le ocurrió cuando se ahogaba de indignación por el crimen de Andrea Neri, la joven asesinada por su pareja, “Chirete” Herrera, en el pabellón E del penal de Villa Las Rosas. Entonces el primer femicidio de 2017 a Patricia se le enlazó en la memoria con otro, el de la mítica Juana Figueroa, y logró con un texto suyo hacer reflexionar a muchos. Lo supo porque el zócalo en la publicación de Facebook se le llenó de “Me gusta” y de compartidos. Así, más por una necesidad de escritura que por la popularidad que iba adquiriendo, le aflojó las riendas a la crónica y la dejó conducir. Si en palabras del célebre cronista brasileño Rubem Braga este género tiene dos existencias: una efímera, de publicación inmediata, también le cabe la otra: la eterna, porque su fuerza la hace digna de antología.

Precisamente por ello Patricia Patocco presentará hoy, a las 20, en la Biblioteca Provincial (avenida Belgrano 1002) una selección de cuarenta de sus escritos, a la que denominó “Extraña y circular”. A estos calificativos ella los emparienta con la memoria, esa que deja divagar en asociaciones creativas y libres que luego se vuelcan en una crónica. “De esta manera me parece que es la memoria que me hace al ir caminando por la calle ver un hecho y hacer una hilación con otros hechos míos del pasado. Así como es extraña y circular, la memoria engarza situaciones”, definió.

Luego de cuatro libros con selecciones de sus entrevistas, decidió compilar las crónicas para que aquellos que no acceden a internet o han ingresado en su fanpage luego de un tiempo y ya no las hallaron fácilmente disponibles puedan leerlas. Acerca de su publicación en el medio que vio nacer a la crónica, el periódico, señaló: “Si bien son ideales para la columna de algún diario, no se da porque la realidad del ámbito periodístico está complicada, con medios cada vez más recortados. Me lo propusieron amigos, sin pago de por medio, y como soy una periodista profesional preferí publicarlos gratis en mi fanpage”.

Patricia trabaja en su editorial “Crear”, en redacción y corrección de textos, además de realizar el periódico cultural y digital Artenautas. Dijo que no puede definir el público de sus crónicas aún, “pero sí veo que hay muchos amigos de mis hijos, es decir, gente joven, personas de distintos niveles sociales. Sí creo que son más mujeres que hombres”. Y una de estas mujeres le escribió emocionadísima al verse retratada en “La señorita Ruth”.

“Era maestra de 6º grado. Alta, de hermosos ojos claros”, dice de ella Patricia y también que le enseñó a armar su primera biblioteca y que como las maestras de antes no sabía la inmensidad de lo que enseñaba. Así como la memoria, las respuestas a lo que se escribe son “extrañas y circulares”, casi de la misma sustancia de la crónica, a la que -lo está viviendo Patricia- “no se la puede disciplinar ni recortar”.