Holan puso en duda su continuidad: "Es una decisión que pensaré muy bien"

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, celebró este mediodía la obtención de la Copa Sudamericana pero volvió a poner en duda su continuidad en el club, ya que a fin de año se le acaba el contrato. El DT, que finalizado el encuentro ante Flamengo había sembrado la incógnita sobre su futuro, reiteró: “Fue un año muy duro para mí particularmente. Es una decisión que voy a pensar muy bien”.

Más allá de que no puntualizó alguna situación en particular, el apriete por parte de Bebote Álvarez, líder de la barrabrava de Independiente que se encuentra detenido, hizo que los últimos meses fueran no fueran sencillos para él.

Acerca de los incidentes ocurridos en la previa al partido dijo “estar mal porque vi el entusiasmo de la gente, el esfuerzo económico que hicieron muchos, pero la verdad que no fuimos bien recibidos”.

“Me preocupó muchísimo la situación esa. A la noche casi ni pudimos dormir. Creo que eso nos fortaleció. A los argentinos y uruguayos cuando nos mojan la oreja, sacamos un plus”, declaró al programa ESPN Fútbol Club.

Holan se mostró esperanzado en que “Independiente se consolide y quede en el lugar donde tiene que estar” y elogió a su equipo: “Tiene valentía, buen fútbol, disciplina táctica. Han logrado mucho más de lo que estaba a su alcance”.

Por último, hizo referencia a la posible venta de Ezequiel Barco al Atlanta de la MLS: “Si Vinicius Junior (suplente del Flamengo comprado por el Real Madrid) vale 47 millones de dólares, Barco no puede costar 12”.