Marcos Peña: "Nunca se recurrió a la violencia como hoy, por eso levantamos la sesión"

El jefe de Gabinete ofrece una conferencia de prensa luego de que en medio de un escándalo se levantara la sesión en la que trata la reforma previsional. Con cierta calma, Marcos Peña criticó los incidentes ocurridos durante la sesión de hoy dijo que se llegó a un nivel de violencia nunca antes visto. "Vimos una agresiones a los funcionarios. Nunca se recurrió a la violencia como hoy. Cambiemos no va a seguir por ese camino y por eso propuso levantar la sesión y transmitir un mensaje de paz y de tranquilidad".

"No creemos que por la violencia de minorías, muy minoritarias, se tenga que modificar" el proyecto, subrayó el funcionario nacional. También dijo que "el proyecto es bueno y refleja el consenso de la mayoría". Además, justificó el fuerte operativo de las fuerzas federales de seguridad montado alrededor del Congreso y preguntó "qué hubiera pasado con los encapuchados si no estaban las vallas". "La paz social está absolutamente garantizada. Los grupos minoritarios que trabajan para eso (violencia) no significan un reflejo de los argentinos, ni la comparación de otras épocas (crisis de 2001)", resaltó Peña.