Elisa Carrió criticó a Patricia Bullrich por el operativo: "La ministra tiene que parar"

La líder de la Coalición Cívica y referente de Cambiemos, Elisa Carrió, cuestionó hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por hacer "ostentación de la fuerza", tras considerar que no eran "necesarios" tantos gendarmes en el operativo que valló el Congreso por las protestas en contra de la reforma previsional.

"No se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar", afirmó Carrió en declaraciones a la prensa en el Congreso, tras levantarse la sesión especial en la que iba a tratarse el proyecto que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.

La legisladora de Cambiemos afirmó que "no hay que hacer tanta ostentación de la fuerza, no es bueno", al referirse al amplio operativo que implementó el Ministerio de Seguridad.

En tanto, en declaraciones a radio La Red, la líder de la CC se refirió a la caída de la sesión especial que el oficialismo había convocado para este jueves y evaluó que "es obvia la conspiración de un sector del PJ".

Carrió aseguró que se levantó la sesión "porque no iba a haber votos, en este clima de violencia institucional no se puede funcionar".

"Cuando vi a muchos Diputados del FpV que venían a ponerse tan violentos y patoteros me acordé de los 70, yo lo viví y por eso paré la violencia", resaltó la diputada nacional.

Consultada sobre la polémica reforma, la legisladora le apuntó al kirchnerismo: “Yo salí a defender (el proyecto) aunque no estuve de acuerdo, porque creo que aquí hay una conspiración nata. Como perdieron en las urnas no dejan funcionar las instituciones”.

Carrió afirmó que “negocié duramente el tema del bache” entre el cálculo de la fórmula actual para los incrementos y la que se quiere aplicar. “Acordamos lo del bono” y dijo que sería a través de un decreto para que el proyecto no tenga que volver al Senado.

Volvió sobre la conspiración: “Van a conspirar para desestabilizar. Lo que hicieron en el 2001. Querían que yo rompiera con el Presidente. No voy a ser funcional a ninguna conspiración del PJ. Porque el golpe a De la Rúa se lo hizo parte del radicalismo, entre los que estaban (el hoy diputado Leopoldo) Moreau, y Eduardo Duhalde. Y les voy a dar una prueba: antes me ofrecieron el Ministerio de Justicia.

Sobre los cruces de diputados K con los gendarmes, sostuvo que “atropellaron a la Gendarmería. Lo ví desde uno de los balcones. Vi un gendarme herido. Si buscas a los gendarmes los vas a tener”.

