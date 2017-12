Cómo afectará al fútbol argentino que Disney haya comprado Fox

La compra de 21st Century Fox por parte de Disney en alrededor de 52.000 millones de dólares tiene potenciales efectos en el fútbol argentino. Aunque resta que los reguladores de Estados Unidos aprueben la adquisición, el paquete de compañías adquiridas por los creadores del ratón Mickey incluye todos los canales de Fox en Latinoamérica, como Fox Sports Latin América.



Si bien la cesión de derechos televisivos del fútbol argentino está firmada entre la AFA y Fox Sports y Turner, Disney ya tiene entre sus empresas a ESPN. Por lo tanto, dos de las tres empresas que a comienzos de año pujaron por esos derechos (Fox y ESPN), ahora tienen el mismo dueño: Disney. Y nadie descarta que pueda darse un escenario similar al de la Champions League, donde Fox Sports y ESPN se reparten los partidos del torneo. Lo mismo puede darse a partir del año próximo en la Copa Libertadores y la Sudamericana; la Conmebol firmó un convenio con IMG y Perform para que les vendan las licencias audiovisuales por torneo, dividiendo el continente por mercados: Brasil por un lado, Argentina, Uruguay por el otro, y el resto de los países en tercer lugar.

¿Será ESPN un nuevo actor en la televisación de la Superliga? La pregunta está en el aire desde hoy

Fox Sports, vigente tenedor de esos derechos en exclusiva, ya había decidido presentarse a esa licitación organizada por IMG y Perform. Habrá que ver si, ahora, lo hace sola o acompañada por su nuevo hermano: ESPN.



Según publicó el New York Times, Disney pagará US$ 29,45 por cada acción de Fox Sports, lo que eleva el valor de la compañía a más de US$ 66 millones. El nuevo gigante se asegurará, por ejemplo, el 40% de la venta de entradas en los cines de Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Los analistas estadounidenses ven a esta transacción como una defensa de las compañías tradicionales (como Disney) ante el avance de las tecnológicas (Amazon, Google, Netflix) sobre el mercado del entretenimiento.