Macri sacaría por decreto la reforma previsional

El presidente Mauricio Macri estaba reunido con su Gabinete y los presidentes de los interbloques parlamentarios de Cambiemos para evaluar la sanción de la reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia (DNU), informaron hoy fuentes de la Casa Rosada.

Macri, junto a sus ministros y los legisladores Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados), Mario Negri (presidente del Bloque UCR y del interbloque Cambiemos), Nicolás Massot (presidene del Bloque PRO) y Elisa "Lilita" Carrió están reunidos desde hace varias horas en Casa de Gobierno.

Según informaron a Télam fuentes del Gobierno, el Presidente debate junto a los miembros de su gabinete y los legisladores la posibilidad de sacar la reforma previsional directamente por decreto.

La otra alternativa sobre la mesa es convocar la semana próxima a una nueva sesión en Diputados para que los legisladores puedan dar en el recinto el debate que se vio frustrado hoy, cuando el oficialismo levantó la sesión por el nivel de violencia que se suscitó en el momento que los opositores lograron interrumpir a los gritos la deliberación con el argumento que no se había llegado al quórum reglamentario.

La primera en dar señales, puertas afuera, de que no está dispuesta a avalar la posibilidad de que la reforma previsional salga por decreto fue Carrió, quién utilizó las redes sociales para sentar su postura.

"Carrió y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional", tuiteó la legisladora.