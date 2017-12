El éxito de Holan está sostenido por bases sólidas

Ojalá Ariel Holan, responsable de la vuelta de Independiente a los primeros planos internacionales, continúe dirigiendo al rojo por muchos años.

Esta sería una buena noticia no solo para los fanáticos de Independiente, sino también para los hinchas del buen fútbol.

El padre de la criatura tuvo como cimiento un proyecto basado en recuperar valores, una clara idea de juego, un estilo y un método moderno de trabajo. Muchos lo tildaron de vendehumo al inicio por su forma de trabajar, pero no le dieron tiempo para ver la realidad.

Ni bien asumió en el diablo, Holan creó las condiciones justas para darle alegrías a los hinchas basadas en tres premisas: depurar el plantel, proyectar juveniles y la llegada de refuerzos.

Primero realizó una limpieza profunda y se deshizo de aquellos jugadores que venían contaminados por fracasos recientes. Holan quería jugadores que tengan ganas de jugar a la pelota y no aquellos acostumbrados a discutir con los dirigentes.

Luego acercó a las glorias del club para que contagien a sus jugadores la mística copera perdida.

La idea fue afianzar el sentido de pertenencia perdido. Tuvo, además, el mérito de saber convencer a sus futbolistas. Y creó una estructura con bases sólidas que les permitió rendir a los proyectos del club como Bustos, Franco y Barco.

Y el autor intelectual de toda esta revolución roja se llama Ariel Holan.