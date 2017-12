Marcha en Salta contra la reforma previsional

Unas 750 personas de diferentes gremios y agrupaciones sociales marcharon ayer por la mañana en el microcentro salteño en contra de la reforma jubilatoria.

La convocatoria fue a las 10 en la esquina de la avenida San Martín y Córdoba. Desde allí, con banderas, pancartas y elementos de percusión, los participantes avanzaron por San Martín, Ituzaingó, avenida Belgrano, Deán Funes y Caseros, hasta arribar al mediodía a la plaza 9 de Julio.

“La reforma jubilatoria va en perjuicio de los ciudadanos. Nosotros estamos marchando en la calle hoy porque estamos cansados. Vemos que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Nos hicieron creer que íbamos a estar bien, que iba a haber un cambio, pero lo único que hay es un perjuicio para los trabajadores. Nos da bronca esta situación. Este ajuste viene para una minoría, para el que tiene, por ejemplo, un negocito pero no para los amigos empresarios del Gobierno nacional”, manifestó a El Tribuno Raúl Rodríguez, secretario de Organización de ATE y quien encabezaba la manifestación.

En tanto, Pablo Medrano, secretario adjunto de la CTA, otro de los referentes de la marcha, expresó: “La reforma previsional y medidas de ajuste afectan a todos los trabajadores. Los jubilados van a perder entre un 8 y un 10% de sus ingresos; es decir, en un año van a cobrar un sueldo menos. Le decimos no a la reforma previsional, laboral y el pacto fiscal, pero este ya esta firmado lamentablemente”.

También participaron de la marcha la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Frente de Cooperativas de Finca Valdivia y agrupaciones de derechos humanos.

“Soy jubilada y cobro 7 mil pesos. Es poco. No me alcanza para vivir y encima me quieren quitar una parte. Por eso vine hoy a la marcha”, sostuvo María Villarreal, de 73 años.

La Policía Vial y Tránsito municipal realizaron operativos de cortes de calles y desvíos en el microcentro.

El tránsito permaneció bloqueado tres horas aproximadamente.