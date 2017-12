Dujovne negó recortes a los jubilados y dijo que el paro “no sirve para nada”

‘El gobierno ha demostrado su interés de mejorar la situación de los jubilados. Cuando asumió el presidente (Mauricio) Macri estábamos en una situación donde no se pagaban los juicios', afirmó Dujovne en declaraciones a TN.

Entre las medidas que beneficiaron los haberes, el ministro destacó la Reparación Histórica ‘que sacó a tres millones de jubilados de la mínima y ha mejorado enormemente los haberes previsionales‘.

Sobre la fórmula vigente, sostuvo que ‘se inventó una fórmula que en vez de utilizar salarios o la inflación, como en todos los países del mundo, incluyeron la recaudación de impuestos, incluyendo mucha volatilidad en el pago de los haberes‘.

‘Lo importante es que a partir de ahora vamos a tener una fórmula que va a permitir que se preserve para siempre el valor de las jubilaciones. Recordemos que en los años 2010, 2014 y 2016, los jubilados tuvieron pérdidas reales del 7% por la fórmula vigente en Argentina‘, agregó.

Para el ministro, lo problemático de la actual ley es que vincula el pago de los haberes con la recaudación de impuestos en un contexto donde el gobierno pretende bajarlos.

‘Cómo vamos a hacer para bajar impuestos, que los tenemos que bajar, si tenemos vinculada las jubilaciones la política tributaria‘, dijo.

La CGT fue otra referencia de Dujovne, quien dijo que ‘el paro no sirve para nada, Argentina necesita trabajar, tenemos una Argentina en crecimiento y no aporta nada, lo que aporta es el diálogo‘.

Finalmente, se refirió a los disturbios que hubo hoy frente al Congreso Nacional: ‘Los que quieren manifestarse tienen derecho, pero también hay mucha gente que está muy dolida con el resultado electoral que tuvo cambiemos, son sectores antidemocráticos que no creen en el diálogo’.