Marcelo Tinelli habló del conflicto con Indalo en los Premios Tato 2017

Marcelo Tinellisubió al escenario a agradecerlo junto con los cuatro integrantes del jurado del Bailando, Pampita, Moria Casán, Ángel de Brito, Marcelo Polino.

En su discurso, el conductor hizo hincapié en el conflicto que mantuvo con Indalo el último tiempo y que dejó a algunos de sus empleados en medio de un litigio legal. “Estamos muy felices, muy contentos. En un año difícil de la productora, estar haciendo este programa nos llena de orgullo. Lo hacemos con un amor impresionante noche a noche. Ese es el mayor desafío que tenemos y este programa es posible gracias a todos los que trabajan y se matan día a día por hacerlo la mejor onda como si absolutamente nada pasara”.

También agradeció a los productores de Ideas del Sur, que no estaban presentes esta noche y al equipo comandado por Pablo Chato Prada y Federico Hoppe. “Ojalá podamos tener un lindo fin de año y ojalá este año tan complicado para la industria televisiva pueda pasar y tengamos un 2018 mucho mejor”, deseó.

Por otro lado, destacó y agradeció a Eduardo Coco Fernández y Adrián Suar, directivos de El Trece, por haber tenido un importante rol en la continuidad de ShowMatch: “El esfuerzo de ustedes ha sido muy importante para que nosotros lleguemos bien hasta este final como se merece el programa”.

Luego, tomó la palabra Moria Casán, quien se manifestó totalmente en contra de la expresión grieta cuando se hace referencia a las diferencias políticas, y también se acordó de los empleados de Ideas del Sur.

“Esperemos seguir y que todo se mejore. Para los compañeros que no la están pasando bien, que son muchos, todas cosas a favor para que pueda solucionarse. Es lo único que queremos, que nos unamos, que crezcamos, que no nos peleemos y que terminemos con ese horror de la palabra grieta que nos tiene hartos a todos”.

Minutos antes, Alejandro Ripoll, director de ShowMatch, había ganado en su terna y también se había solidarizado con sus compañeros y a Maracelo Tinelli. “En un año muy difícil donde pusiste todo lo que había que poner y nos lideraste como nos tenías que liderar. Estoy orgulloso de tener un jefe como vos. Amo hacer el programa de todos los días. Ojalá que esta crisis nos enseñe y podamos superarla”, pidió el director.