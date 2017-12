El Gobierno evalúa opciones y habría una compensación

Para que los jubilados no pierdan, intentarán compensarlo con un bono.

Luego del fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Reforma Previsional, el presidente Mauricio Macri evaluaba sacar la reforma por decreto de necesidad y urgencia. La norma aún no está definida, ya que en el Gobierno estudia alternativas. Una de ellas sería que el DNU contenga solo un bono para compensar a los jubilados y que no pierdan dinero con el cambio de la fórmula de aumentos.

Las fuentes oficiales aseguran que el Presidente intentó conseguir el apoyo de Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica mostró públicamente su oposición a la posibilidad del DNU.

Respetar la Constitución

En su cuenta de twitter escribió: "Carrio y la Coalicion Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional".

Luego de que se levantara la sesión, los ministros del Gabinete se reunieron con Mauricio Macri durante varias horas en distintos salones de la Casa Rosada.

En el Gobierno se prepararon incluso para que Macri grabe un mensaje en Olivos para explicar los alcances de su decisión.

Un equipo de cámaras de TV fue enviado a la Quinta Presidencial para grabar las palabras del Presidente.

La compensación

Para reducir la pérdida en el aumento de marzo, por el cambio de fórmula en la movilidad, podría ser la llave para votar la reforma previsional la semana que viene.

Al menos esa es la alternativa que manejaban ayer tarde en el oficialismo, luego de la escandalosa sesión que tuvo que levantarse, en medio de gritos adentro del recinto y serios incidentes en los alrededores del Congreso.

Fuentes radicales y de la Coalición Cívica hablaron de la posibilidad de una compensación, por el punto más polémico de la reforma: si se mantiene la fórmula actual, se calcula una suba de 14,5% para marzo; si se cambia, bajaría a 5,7%.

La movilidad afecta también a los beneficiarios de la AUH. Entre todos suman 17 millones de personas.

Elisa Carrió mencionó el tema de la compensación minutos antes de anunciar como vocera informal del oficialismo que se levantaba la sesión. Lo había acordado con el jefe de la Cámara, Emilio Monzó, y con el titular del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri.

El tema genera preocupación

Este tema genera mucha preocupación en todo el Gobierno de turno, y su argumento no solo se oponían a la reforma, sino que aseguraban que el quórum había sido obtenido con trampa. Mencionaban el caso de dos diputados oficialistas, que reemplazan a dos candidatos que no asumieron, pero que todavía no juraron, y las mayor queja fue por los infiltrados.

"Si hay decreto haremos paro"

En conferencia con la prensa, la CGT confirmó la medida de fuerza si es que el Gobierno decide aplicar por decreto la reforma previsional. “Repudiamos la represión”, dijo Daer. Uno de los tres líderes de la CGT Héctor Daer aseguró ayer tarde que la central obrera realizará un paro general desde la medianoche ante un eventual DNU para la reforma previsional.

Además, sostuvo en conferencia de prensa que el gremio “rechaza la represión sufrida por todas las personas convocadas para impedir que se trate un proyecto que tienen como fundamento un ajuste”, al tiempo que criticó “la militarización que tuvo el Congreso”.

En otro ámbito, la CGT suspendió el paro previsto para hoy, luego de que la Cámara de Diputados levantara la sesión en la que iba a votarse la reforma previsional pero dejó abierta la puerta a concretar la medida “si el Gobierno avanza con la iniciativa”.

El paro iba a tener lugar si el proyecto se convertía en ley. Los sindicalistas se reunieron a las 18. Después del encuentro confirmaron que se mantiene en pie el estado de movilización, como respuesta a la represión de Gendarmería en las inmediaciones del Congreso.

En la víspera, la CGT había llamado al paro para hoy, en rechazo a la reforma previsional. El paro iba a ser total, con la participación del transporte.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo ayer que “el diálogo que tiene el Gobierno con las organizaciones sindicales es muy bueno” y que “más allá de que la CGT haya convocado a un paro, creo que todo tendrá una solución”.

