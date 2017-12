La violencia desbordó el Congreso y fracasó la sesión

La sesión especial para debatir la reforma previsional en la Cámara de Diputados fue levantada ayer en medio de un escandaloso marco, que incluyó serios incidentes en las afueras del Congreso, y gritos, empujones e insultos dentro del recinto.

El clima de tensión se vivió dentro y fuera del edificio, blindado con un gigantesco operativo de seguridad dispuesto para frenar a los manifestantes convocados en las inmediaciones para protestar contra la reforma que -según denunciaban- recortaría los ingresos de los jubilados y beneficiarios de la AUH.

Los graves incidentes se extendieron durante toda la tarde, pese a que la inmensa mayoría de los participantes de la movilización ya se había retirado y solo quedaban algunos manifestantes dispersos.

Pasadas las 19, efectivos de Gendarmería concretaron detenciones en los alrededores del Congreso.

Al poner en duda la cantidad de diputados con los que el oficialismo alcanzó el quórum y criticar que el tiempo reglamentario de demora respecto de la hora de convocatoria se había excedido, los legisladores de la oposición reclamaron la suspensión del debate apenas comenzado.

Inclusive se produjeron momentos de extrema tensión cuando varios diputados del Frente para la Victoria se le acercaron al presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, cuando éste insistía en dar luz verde a la sesión en un contexto de "violencia institucional" puertas para afuera del Palacio Legislativo.

En un arrebato de furia, el diputado Leopoldo Moreau le gritó "pelotudo" a Monzó, y éste amagó con responderle con golpes de puño, pero fue contenido por sus secretarios para evitar que la situación pasara a mayores.

Minutos después, el jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, caldeó aún más los ánimos al señalar, con la voz en alto, que "los gritos y patoterismo no son democráticos", y pidió a la oposición que ocupe sus bancas para dar el debate.

Al dirigirse a Monzó, la jefa del bloque del Frente Renovador- UNA, Graciela Camaño, señaló: "Presidente, no siga pasando vergenza, no tiene quórum, en el reglamento no va a encontrar nada".

En medio del escandaloso escenario que tomaba temperatura a cada minuto que pasaba, la líder de la Coalición Cívica y diputada oficialista, Elisa Carrió, pidió levantar la sesión especial al considerar que no estaban dadas las condiciones para proseguir.

"Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos", dijo Carrió.

En ese sentido, sostuvo: "La violencia se opone a la Constitución y la paz, y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa".

"Nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia", apuntó y desafió a la oposición: "Vamos a ganar esta votación, esta semana o la otra. Va a haber compensación a los diputados", ante los gritos y quejas de legisladores de la oposición.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, acusó ayer a diputados opositores de impedir la sesión por la reforma previsional y los definió como “piqueteros del recinto”, al tiempo que resaltó que el oficialismo insistirá con la iniciativa sin introducirle cambios porque “esa ley tiene que salir de esa forma”.

El funcionario nacional también se refirió a los incidentes que se registraron en las inmediaciones del Congreso y remarcó que “las fuerzas de seguridad trataron de proteger una institución de la democracia”.

Luego de que se frustrara la intención del Gobierno de sesionar y aprobar ayer la reforma previsional, el ministro coordinador decidió realizar una conferencia de prensa en la Casa Rosada para plantear la postura del Gobierno al respecto.

“Se vivieron momentos muy tensos, primero desde la calle, y después en el propio recinto cruzando una raya que no se había cruzado en el último tiempo en la Argentina, convirtiéndose en piqueteros del recinto de la Cámara de Diputados, algo que la oposición nunca hizo en los doce años en los que vimos un kirchnerismo atropellando muchas veces el debate y la actividad parlamentaria”, se quejó.

“Si en el recinto, en el diálogo, existiesen argumentos, ahí se podría dar el debate donde se tiene que dar, en la Cámara de Diputados. Pero nosotros estamos convencidos de que este proyecto es bueno y que refleja ese consenso logrado con los gobernadores y la mayoría de las voluntades en el parlamento”, agregó. A la vez, evitó dar precisiones sobre para cuándo se convocará a una nueva sesión y señaló que van a “trabajar con las autoridades parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento para seguir avanzando no solo en esta discusión, sino en la implementación de un consenso amplio que se ha logrado y que permite dar previsibilidad y sustentabilidad a la cuestión del Estado en la Argentina a nivel nacional y provincial”.



Marcos Peña también se refirió a que “en el recinto del Congreso ingresaron piqueteros vestidos de traje y corbata, y no sé cómo pudieron entrar”. “Esas cosas molestan y bastante, porque al recinto solo ingresan los funcionarios y no cualquiera, pero hoy -por ayer- estaban como un diputado más”. También criticó a las organizaciones políticas y sociales que protagonizaron los graves incidentes.



Agustín Rossi “Si el Gobierno tiene problemas fiscales, que lo resuelva sin poner mano en bolsillo de los jubilados. Lo que hicieron con los operativos represivos es algo inaudito”.



