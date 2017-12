Reforma previsional: una comparación de las fórmulas

Si se aprueba en el Congreso, habrá tres ajustes por año pero con diferencia en la fórmula que calcula los incrementos. El proyecto de reforma previsional tiene como punto central el cambio en el cálculo de la movilidad de los haberes, que actualmente se basa en el índice de inflación y en la recaudación, para pasar a tomar la inflación y el coeficiente de adecuación de los salarios.

El proyecto original del Gobierno señalaba que la actualización tomara el índice de precios al consumidor más, una vez al año, el 5% de la variación del PBI, lo cual fue cambiado a la propuesta del jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, por el coeficiente remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

La iniciativa señala que "la movilidad se basará en las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)" y en el Ripte y "se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario", en lugar de semestralmente.

En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte). Y en lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%. Esto lleva a que en el inicio del cambio de fórmula, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula un "ahorro" para el Estado de casi $ 100.000 millones.

Con la fórmula vigente, a un haber medio de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de 570. La quita de $ 630 sobre $ 1.200 es del 52,5%. Por estos motivos, por aplicar un retroactivo que implica, además, una merma en los beneficios, abogados constitucionalistas sostienen que el cambio es "inconstitucional". En definitiva, se modifica tanto el período como los índices de ajuste en forma retroactiva y se agrega un retraso de 5 meses.

El 82% móvil

Además, propone una jubilación equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil "para aquellas personas que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos". Actualmente, esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el sala rio mínimo de $ 8.860.

Kircherismo: “No aceptaremos ningún decreto”

El diputado nacional Agustín Rossi convocó ayer de urgencia a una conferencia de prensa para criticar lo sucedido en la sesión. Y además se refirió a la posible sanción por decreto que el gobierno le daría al régimen jubilatorio.

El jefe de bloque del Frente para la Victoria -además-, aseguró que “sería un error” sancionar la reforma previsional a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), como maneja la Casa Rosada.

El kirchnerismo, además, exigió el juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Rossi denunció: “Los que ejercieron violencia fueron los que diseñaron este operativo. La doctora Carrió dijo que a Bullrich se le fue la mano. No está bien. Merece el juicio político”.

“El Congreso sitiado fue una fotografía horrible para la democracia argentina”, consideró Rossi. “Todavía ahora, a las 20, están reprimiendo ¿Escuchan los disparos? Hay siete diputados que no pudieron ejercer su rol porque fueron reprimidos. Nunca vimos algo igual en 34 años de democracia”, insistió.

Además, adelantó que habló por teléfono con Lilita Carrió y ella me dijo: “Juramos respetar la Constitución Nacional y no la vamos a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”.

“Sería un error muy grave por parte del Gobierno dar este fallo por decreto”.

Reforma polémica

El Gobierno pensaba que al dar quórum en la sesión de ayer, la situación se simplificaría, pero jamás pensó que el clima de violencia iba a ser el común denominador de la bochornosa jornada que se vivió en el recinto principal y en las calles aledañas al Congreso. Durante toda la tarde se repitieron los incidentes.





