Siguen los cruces entre Darthés y Calu

Luego de que Calu Rivero compartiera en las redes sociales una extensa carta, en la cual explicó cómo se había sentido durante las grabaciones de "Dulce amor" junto a Juan Darthés y dijo que estaba esperando unas disculpas, el actor fue interceptado por la prensa para que hablara al respecto.

"Ya es viejo lo que está contando. Se dice, se contradice, dicen cualquier cosa. Como este es un tema muy delicado, hay que llevarlo por el lado de la Justicia. Hace 5 años que venimos con esto, desde decir barbaridades hasta decir que había exceso de besos en una escena", dijo al programa Infama.

En esa ficción, la actriz decidió renunciar de manera sorpresiva y se empezó a hablar de una actitud que no le había gustado por parte de un compañero de elenco. Si bien la palabra acoso todavía no se había hecho oír, Calu había dado a entender que algo así le había sucedido.

Tiempo después y tras unas nuevas declaraciones al respecto de Calu en una entrevista radial, el actor decidió demandarla por difamación. En esta nueva situación legal, la actriz tomó la decisión de hacer su descargo en las redes sociales. "Tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo", dijo y agregó: "Decidí cambiar mi pasaje y quedarme para encontrármelo cara a cara. Siempre necesité lo mismo: que me mirara a los ojos y me dijera "Perdón, Calu, me equivoqué, no sé qué me pasó', o lo que sea que le salga y que pueda comprenderse como una disculpa. De su parte, nunca hubo escucha, sensibilidad y receptividad ante mis insistentes reclamos de que #NoesNo".

Y Darthés contestó: "A mí me tiene que pedir disculpas. Yo le hago una demanda y no solamente eso, quiero una reparación, no solo de honor, sino económica".