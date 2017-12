Una de “Las Estrellas” lanzó su primer videoclip

En cada capítulo que pueden, Las Estrellas cantan y bailan en medio del hotel, mostrando algunas de las cosas que mejor les salen. Esta vez, una de ellas lo hizo profesionalmente y lanzó su primer videoclip como cantante.

Se trata de Natalie Pérez que compartió con sus seguidores su canción “Algo tiene”. En el video del tema se la ve muy sexy con un mini short de jean, un top floreado y tacos, mientras entona el tema para su galán.

“Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, vos no estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar”, reza el estribillo.

En el clip, donde interpreta a la moza de un bar donde va el hombre que le gusta, además de cantar, Natalie baila.

Sin dudas este es un gran año para la actriz de 31 años que debutó en 1999 en Chiquititas. Brilla todas las noches junto con Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea y Justina Bustos con su papel de Carla Estrella, una de las cinco hermanas que administra el hotel.

En julio de este año la actriz fue invitada por Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras a participar de la salsa de a tres en el Bailando. No sólo deslumbró al jurado con su baile, sino también con su voz, tras entonar Gracias a la vida a capella.