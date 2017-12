Organismos de Derechos Humanos exigieron la renuncia de Patricia Bullrich

Dirigentes de organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas reclamaron hoy la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso.

"Venimos reclamando hace mucho tiempo la renuncia de Patricia Bullrich", dijo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien consideró que la funcionaria se maneja de una forma "totalmente represiva".

Durante una conferencia de prensa, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, advirtió que "se terminó el Estado de derecho" y se quejó: "no tenemos ninguna puerta para ir a golpear".

"Ayer no dejaron entrar a los abogados a ver cómo estaban los detenidos tras la represión", señaló la dirigente.

A su vez, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, dijo que "la obligación es estar acá, contra esta represión brutal".

"Bullrich no está capacitada para conducir las fuerzas de seguridad", subrayó Maldonado.